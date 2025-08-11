Seis denunciados por tenencia de arma blanca y drogas en un local de ocio nocturno de Tarragona

La Guàrdia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra han informado de la denuncia que han interpuesto a cinco personas por tenencia y consumo de drogas y a una sexta persona por tenencia de arma blanca. Las denuncias se registraron el pasado viernes por la noche en un local de ocio nocturno del centro de la ciudad de Tarragona, cuando estas personas fueron identificadas por los cuerpos policiales durante un dispositivo conjunto.

En el operativo del viernes también se identificaron a 35 personas más, entre las cuales sumaban 21 antecedentes policiales, según ha avanzado la ACN.

El dispositivo policial se llevó a cabo después de varios incidentes en el anterior fin de semana, relacionados con el mismo local de ocio de la calle Cardenal Cervantes, con varias peleas en el entorno del establecimiento. En el operativo participaron agentes ARRO de los Mossos d'Esquadra y patrullas de paisano para detectar posibles ilícitos penales e infracciones administrativas en la vía pública.