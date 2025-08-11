Sant Roc y el Cós del Bou de Tarragona: la centenaria fiesta mayor del barrio más pequeño que tiene los 'gegants' más antiguos de Catalunya

Esta semana, antes de empezar los días más intensos de Sant Magí, la fiesta mayor pequeña de Tarragona, la ciudad se prepara para vivir una celebración más desconocida pero igual de sentida. El barrio del Cós del Bou de la Part Alta, uno de los más pequeños de la ciudad, vive con emoción y alegría los días de su propia fiesta, dedicada a Sant Roc desde que este protegió a los vecinos de la peste. Tienen un particular doble honor: por un lado, las fiestas se celebran de manera ininterrumpida desde hace más de 180 años, incluida la dictadura y la pandemia; y por otra, los 'gegants' celebran los 200 años de su nacimiento, siente la pareja más antigua de Catalunya que continúa saliendo a las calles.

Del 13 al 16 de agosto, la celebración al Cós del Bou se cruzará con los actos de Sant Magí por toda la ciudad y ofrecerá una programación habitual y tradicional, de acuerdo con una fiesta que, a pesar de ser de barrio, atrae a miles de tarraconenses de todas partes. "Sant Roc es una fiesta multitudinaria en algunos actos, y muy sentida e íntima en otros; las noches gustan mucho a los jóvenes y los actos tradicionales son más para los vecinos", explica Silvia Ferreres, miembro de la organización de las fiestas y vecina de la calle Cós del Bou en EL PERIÓDICO. Sant Roc, de este modo, saca el jefe antes de un mes y medio muy intenso a Tarragona, que se acabará con las fiestas de Santa Tecla, en septiembre: "Es el ritual previo de Sant Magí".

El barrio es uno de los más pequeños de la ciudad: con pocos centenares de vecinos, las fiestas alcanzan solo un rincón de la Part Alta, formado por la calle del Cós del Bou, la bajada Peixateria y los adyacentes. Entre otros, el concierto vermut, el cañón, la 'cercavila', la 'diada castellera' y el oficio de Sant Roc son algunos de los actos más tradicionales que marcan la "mediterraneïidad" de las fiestas, que ya llegan a los 181 años. "Las fiestas no se han perdido nunca porque tienen mucho de arraigo popular, somos un barrio muy antiguo y porque no se dejaron de hacer ni por el franquismo", explica Ferreres.

La parella de Gegants Vells de Tarragona, que enguany celebren 200 anys des de la seva creació. / Fer-Vi

Unos 'gegants' bicentenarios

"Ahora tenemos una responsabilidad con las fiestas y los vecinos, porque no se pierda la fiesta", hace la tarraconense, que explica que la suerte de la fiesta para tener casi 200 años es que ha mantenido siempre la misma estructura de actas y de organización. Este año, además, con dos efemérides especiales: por un lado, el Drac de Sant Roc, del barrio, conmemora los 40 años de su creación con un correfoc especial, la noche del 16 de agosto.

Y por otra, los dos siglos de los Gegants Vells, también conocidos como los del Cós del Bou, que son la pareja de gigantes más antiguos de Catalunya que continúan saliendo activamente a la calle. "Los hay de más antiguos, pero se han hecho réplicas y ya no salen; los del Cós del Bou son los originales", aseguran desde la organización. Los 'gegants' representan un caudillo árabe y su mujer, respectivamente, desde que el ayuntamiento de Tarragona los encargó el 1825. Primero fueron los únicos gigantes de la ciudad, y más tarde fueron traspasados al pequeño barrio tarraconense.

Desde entonces, los vecinos del barrio los sacan a bailar con orgullo y conscientes de la importancia de unas piezas tan antiguas. "Sí que tienen el riesgo cada vez que salen, pero los cuidamos mucho; los Gegants Vells son muy valientes", dice Ferreres. Tanto las figuras originales como las réplicas infantiles, hechos para los más pequeños de la fiesta, se podrán ver en acción estos días al Cós del Bou, del 13 al 16 de agosto, en una demostración de tradición mediterránea, centenaria y popular.