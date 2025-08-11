El nuevo centro privado Hospital Viamed de Tarragona abre sus puertas y recibe a los primeros pacientes

Con la llegada de los primeros pacientes este lunes por la mañana, el Hospital Viamed Tarragona ha iniciado oficialmente su actividad, marcando un hito importante al mapa sanitario de la provincia de Tarragona. El nuevo centro hospitalario empieza su recorrido con la voluntad de convertirse en un referente de la atención médica en el ámbito privado en el territorio. La primera jornada del hospital ha estado marcada por la recepción de los primeros pacientes, el despliegue del personal sanitario y la activación de las actividades programadas: consultas, cirugías, radiología, análisis clínicos.

A primera hora de la mañana, los primeros pacientes han sido recibidos personalmente por el director gerente del Hospital Viamed Tarragona, Josep Magí Morera, y el director médico del hospital, Miguel Guerrero, junto con profesionales del equipo médico y asistencial. La dirección ha querido darles la bienvenida, agradecerles la confianza depositada y librarles un pequeño detalle conmemorativo. La jornada ha sido especialmente significativa para Viamed Salud, que inicia una nueva etapa reforzando su compromiso con el territorio y la atención sanitaria de calidad, próxima y centrada en las personas: se consolida, de este modo, el traslado de los pacientes de la antigua Clínica Monegal, en el centro de la ciudad, que ya ha cerrado sus puertas.

“Hoy es un día muy especial para todos los que hemos trabajado en este proyecto. Abrir las puertas del hospital y ver entrar a los primeros pacientes nos llena de orgullo. Estamos preparados para dar respuesta a las necesidades de salud de la población, tanto las actuales como las que vendrán. El hospital está dotado con la infraestructura, la tecnología y el equipo humano necesarios para afrontar una medicina moderna, ágil y adaptable”, ha afirmado el director gerente del Hospital Viamed Tarragona, Josep Magí Morera.

Un hospital moderno, funcional y orientado al confort

El Hospital Viamed Tarragona, con una superficie total de 15.000 metros cuadrados, ofrece una estructura moderna y funcional, pensada para garantizar el confort de los pacientes. El servicio de urgencias 24 h se organiza en circuitos diferenciados para adultos y pediatría, cosa que permite una atención más personalizada, ágil y segura. También cuenta con más de 40 consultas externas dedicadas a las diferentes especialidades, una área de hospitalización con 96 habitaciones individuales, y un servicio completo de diagnóstico para la imagen. El bloque quirúrgico está formado por 11 quirófanos, junto con la Unidad de Cuidados intensivos.

En palabras del director gerente, Josep Magí Morera: “Este hospital nace con una visión clara: ofrecer una asistencia integral que comprenda todo el proceso de salud del paciente, desde la prevención hasta el tratamiento especializado. Hemos creado un entorno donde el paciente puede sentirse plenamente acompañado y seguro en cada etapa”.

Sinergia y tecnología avanzada, claves

El director médico del Hospital Viamed Tarragona, Miguel Guerrero, pone el foco en la sinergia entre equipos y la tecnología avanzada como base para optimizar el diagnóstico y los procesos terapéuticos: “Hemos diseñado un entorno asistencial que permite trabajar de manera coordinada entre especialidades. Contar con tecnología de última generación nos permite ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos, cosa que se traduce en mejores resultados y una recuperación más rápida para los pacientes.”

Una de las líneas estratégicas será el abordaje del cáncer desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento clínico, así como el análisis y la prevención de la enfermedad. La Unidad de Oncología Médica integra una zona de consultas externas próxima al Hospital de Día Oncológico, que está equipado para administrar los diferentes tratamientos, como quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos personalizados a las necesidades del paciente. El Hospital Viamed Tarragona también dispone de un acelerador lineal de última generación, ofreciendo acceso a las técnicas más punteras en Oncología Radioterápica de la mano de Mercurius Health, líder europeo en soluciones oncológicas avanzadas.

Otro de los pilares es la Unidad de Neurocirugía, que ofrecerá una cobertura completa de múltiples patologías del sistema nervioso central, como tumores intracraneales y raquimedulares, hidrocefalias, patologías degenerativas de columna, entre otros casos de gran complejidad. En el ámbito cardiovascular, también destaca una sala de hemodinámica de última generación.