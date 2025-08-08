Tarragona aumentará la presencia policial en los actos más multitudinarios de las fiestas de Sant Magí

Este viernes empiezan las fiestas de Sant Magí de Tarragona, la fiesta mayor pequeña de la ciudad, con varios actos para todas las edades, entre los que se incluyen conciertos y verbenas con la previsión de un público multitudinario. En este sentido, el Ayuntamiento de Tarragona y la Guàrdia Urbana han anunciado el plan de seguridad y convivencia durante estos días y con varias acciones, entre las que destacan una mayor presencia policial en los actos con más asistencia y la preparación de dispositivos individuales para determinados eventos.

El dispositivo especial de seguridad y movilidad de la Guàrdia Urbana de Tarragona quiere asegurar "el buen funcionamiento de los actos programados y la convivencia ciudadana" de las fiestas de Sant Magí, que empiezan este viernes, 8 de agosto, y se alargarán hasta el martes 19 de agosto. Es por esto que la policía tarraconense reforzará la cobertura en los actos culturales y festivos con más afluencia de gente, por lo que ha diseñado un dispositivo individualizado para cada uno de estos eventos.

Entre los actos con más asistencia prevista están la diada castellera de Sant Magí, el mediodía del 19 de agosto y los conciertos y verbenas del fin de semana, así como la Arribada de l'Aigua del día 18. Según indican fuentes municipales, el objetivo principal de la acción policial será "velar para que las fiestas se vivan como una celebración cívica y segura para todo el mundo".

Más agentes en las calles

Además de la organización de dispositivos concretos, la Guàrdia Urbana de Tarragona también ha previsto un aumento de agentes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, en especial, en zonas con una mayor aglomeración de público, como podría ser la Part Alta. Los dispositivos se trabajarán coordinadamente con los Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y los otros servicios de emergencia para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad.

El dispositivo, apuntan, se ha planificado "con una visión global y coordinada, teniendo en cuenta las características de las fiestas. La voluntad es garantizar que todos los actos se celebren con normalidad y respeto, contribuyendo así a generar un ambiente festivo seguro".