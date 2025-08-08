Seguridad

Tarragona adjudica por 100.000 euros el sistema de videovigilancia de la Part Alta y la Rambla Nova

Se instalarán un total de 28 cámaras de seguridad que estarán conectadas con la Guàrdia Urbana

SEGURIDAD | Tarragona aumentará la presencia policial en los actos más multitudinarios de las fiestas de Sant Magí

Imagen de archivo de la vigilancia de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Imagen de archivo de la vigilancia de la Guàrdia Urbana de Tarragona. / Ayuntamiento de Tarragona

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado este viernes el contrato del sistema videovigilancia de la Part Alta, la zona de la Rambla Nova y la Via Augusta. El contrato se ha entregado a empresa Aplicaciones Electricas Ene por un importe de 104.482,31 euros(sin IVA incluido).

El contrato está formado por dos lotes, el lote 1 que incluye el suministro y la implantación de los sistemas de videovigilancia, y el lote 2 que se basa en el sistema de grabación, gestión y analítica de videovigilancia en red, de forma unificada y centralizada a la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Las nuevas cámaras se instalarán en los siguientes puntos de la Part Alta:

  • Plaza del Pallol: tres cámaras en el edificio de la Antiga Audiància.
  • Calle Ferrers amb Baixada del Roser: una cámara en la fachada de la Torre Romana.
  • Calle Cavallers con calle Compte: dos cámaras en la fachada de la Casa Castellarnau.
  • Calle Santa Anna: dos cámaras en la fachada del Museu de d'Art Modern.
  • Plaza Carles Llorach: una cámara en la fachada posterior de SMHAUSA.
  • Plaza Santiago Rusiñol: tres cámaras en la fachada de la esquina con la calle Mayor y en la fachada del edificio del Patronat de Turisme.
  • Plaza Sant Antoni: tres cámaras en la fachada de la Casa Canals.
  • Plaza de la Pagesia: una cámara en la farola ubicada junto al Centre Sociocultural de la Part Alta.
  • Plaza de la Font: tres cámaras en la fachada del Ayuntamiento.
  • Plaza del Fòrum: tres cámaras en el edificio del ICAC.
  • Plaza del Rei: una cámara debajo de las escaleras.
  • Rambla Vella: una cámara en la fachada del número 53.
  • Plaza Natzarens: una cámara en la torre de iluminación.

En la Rambla Nova, habrá dos cámaras a la fachada del Teatro Tarragona, número 11; y en la Vía Augusta se colocará una cámara cerca del ascensor que da acceso en el parque del Anfiteatro romano.

