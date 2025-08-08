Tarragona adjudica por 100.000 euros el sistema de videovigilancia de la Part Alta y la Rambla Nova

El Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado este viernes el contrato del sistema videovigilancia de la Part Alta, la zona de la Rambla Nova y la Via Augusta. El contrato se ha entregado a empresa Aplicaciones Electricas Ene por un importe de 104.482,31 euros(sin IVA incluido).

El contrato está formado por dos lotes, el lote 1 que incluye el suministro y la implantación de los sistemas de videovigilancia, y el lote 2 que se basa en el sistema de grabación, gestión y analítica de videovigilancia en red, de forma unificada y centralizada a la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Las nuevas cámaras se instalarán en los siguientes puntos de la Part Alta:

Plaza del Pallol: tres cámaras en el edificio de la Antiga Audiància.

Calle Ferrers amb Baixada del Roser: una cámara en la fachada de la Torre Romana.

Calle Cavallers con calle Compte: dos cámaras en la fachada de la Casa Castellarnau.

Calle Santa Anna: dos cámaras en la fachada del Museu de d'Art Modern.

Plaza Carles Llorach: una cámara en la fachada posterior de SMHAUSA.

Plaza Santiago Rusiñol: tres cámaras en la fachada de la esquina con la calle Mayor y en la fachada del edificio del Patronat de Turisme.

Plaza Sant Antoni: tres cámaras en la fachada de la Casa Canals.

Plaza de la Pagesia: una cámara en la farola ubicada junto al Centre Sociocultural de la Part Alta.

Plaza de la Font: tres cámaras en la fachada del Ayuntamiento.

Plaza del Fòrum: tres cámaras en el edificio del ICAC.

Plaza del Rei: una cámara debajo de las escaleras.

Rambla Vella: una cámara en la fachada del número 53.

Plaza Natzarens: una cámara en la torre de iluminación.

En la Rambla Nova, habrá dos cámaras a la fachada del Teatro Tarragona, número 11; y en la Vía Augusta se colocará una cámara cerca del ascensor que da acceso en el parque del Anfiteatro romano.