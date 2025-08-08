Horta de Sant Joan (Terra Alta) alerta de la saturación del espacio natural de Les Olles y reclama la implicación de la Generalitat

El Ayuntamiento de Horta de Sant Joan (Terra Alta) reclama a la Diputació de Tarragona y a la Generalitat de Catalunya que les ayude a ordenar y a gestionar el espacio natural de les Olles, una zona de baño del río Canaletes. El alcalde, Jordi Martin, propone hacer "un plan conjunto" y un estudio para delimitar "la capacidad de visitantes y de vehículos" que puede absorber la zona, ante el desbordamiento y colapso que se está viviendo este verano.

Mientras que el año pasado solo se superó el centenar de visitantes el día 15 de agosto, este año se supera esta cifra constantemente, desde antes de Sant Joan. En alguna jornada se han llegado a superar las 300 personas y los 70 vehículos. "Tenemos un problema porque el turismo está sobresaturando el espacio", ha denunciado Martin.

La masificación de les Olles d'Horta este verano es consecuencia del buen estado de las masas de agua en la zona, después de veranos anteriores con sequía extrema. Pero la presión turística que sufre la zona de baño, que es un espacio protegido por la Xarxa Natura 2000, deriva sobre todo de la regulación otros espacios y pozas que se ha hecho en las Terres de l'Ebre y también en las comarcas del Camp de Tarragona desde la pandemia.

La propuesta del Ayuntamiento de Horta de Sant Joan para evitar la masificación es la regulación del aparcamiento. / ACN

Horta de Sant Joan ya regula el espacio de baño de los Estrets, en los Ports, como también hace por su parte la población de Arnes. Se tienen que pagar 5 euros diarios para aparcar dentro de los espacios habilitados y esto permite regular el acceso por parte de los informadores ambientales. En el caso del Ventador y la zona de barranquismo del río Canaletes, el precio se eleva a 20 euros. A pesar de que está sobre la mesa, la regulación del espacio de les Olles no se ha podido llevar a cabo y la zona está sobresaturada y masificada este verano.

El consistorio ha hecho una denuncia pública de la situación y exige ayuda a las administraciones supramunicipales. "Somos un municipio pequeño y pedimos básicamente un plan conjunto entre las instituciones, como podría ser la Generalitat y la Diputació, y también los cuerpos de seguridad, Mossos d'Esquadra y Agents Rurals, para poder hacer un ordenamiento y una gestión del espacio natural", ha explicado el alcalde Jordi Martin. "El turismo, que va muy bien para el pueblo, si se concentra en un único espacio natural tan débil como puede ser el río Canaletes, nos está generando un problema muy grande", ha alertado el alcalde.

Incivismo, suciedad e inseguridad

Hace dos años los cuerpos de emergencias no pudieron acceder a les Olles para atender a un herido grave, porque había vehículos aparcados a ambos lados del camino. Desde entonces, el Ayuntamiento de Horta de Sant Joan ha colocado señales que prohíben aparcar en uno de los lados de la vía. Este jueves por la mañana, una de estas señales ha aparecido arrancada y lanzada entre la vegetación y a su lugar han dejado una bolsa de basura con restos de botellas, ropa de baño y otros residuos.

Este es solo el último ejemplo del incivismo que sufre la zona. El alcalde de Horta lamenta que el turista que visita les Olles desde la pandemia busca un lugar para pasar el día sin pagar, pero "es poco respetuoso con el espacio natural que están visitando".

Durante un tiempo, los ayuntamientos de Horta de Sant Joan y de Bot recogían esta basura, pero la acumulación de bolsas era contraproducente para el espacio natural. Los carteles informativos y la pedagogía que hace la informadora ambiental de la zona no evita el lanzamiento de plásticos, vidrios, latas, colillas de tabaco y otros residuos entre las rocas y arbustos, a pesar de que los visitantes se tienen que llevar la basura que generan hacia casa.

El incremento desmesurado de visitantes también ha hecho aumentar comportamientos prohibidos como llevar perros desatados, escuchar música a volúmenes altos, hacer fiestas nocturnas, aparcar las autocaravanas y furgonetas camperizadas. La masificación también tiene un riesgo en caso de incendio o de emergencia porque la evacuación de la zona no sería fácil e incluso imposible con el actual volumen de visitantes. Con el plan Alfa activado al máximo nivel, los Agents Rurals han detectado restos de hogueras.

Aparcamientos regulados

Una de las propuestas del Ayuntamiento de Horta de Sant Joan es tener dos zonas de aparcamiento regulado, una segunda en la entrada a les Olles por el término municipal de Bot. De momento, los Mossos d'Esquadra sancionan los vehículos mal estacionados y desde el consistorio también se pide reforzar este control y vigilancia ante la situación de colapso de este verano.