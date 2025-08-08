El contenedor de aguas para evitar inundaciones en el barrio de la Móra de Tarragona tendrá un coste de 1,2 millones

Este viernes se ha publicado la adjudicación de las obras de construcción de un tanque o anti-DSU (anti-Desbordamientos de los Sistemas Unitarios) en el barrio de La Móra de Tarragona. La adjudicación será a la empresa Gestión ingeniería y construcción de la Costa Dorada S.A. por un precio de 1.252.550,61 euros (IVA incluido).

Este depósito podrá almacenar un máximo de 1.000 m³, lo que permitirá regular y tratar los desbordamientos, permitiendo laminar y regular los caudales generados en tiempos de lluvia y disminuyendo su vertido en el canal de La Mora e, incluso, hacer cierto grado de depuración sobre los volúmenes que finalmente se abocarán al medio natural. El concejal de Urbanismo de Tarragona, Nacho García, ha destacado la importancia de esta infraestructura hidráulica: “Este proyecto nos permitirá mejorar las infraestructuras de la Móra y ser más resilientes en caso de inundaciones del canal”.

La necesidad de un mejor sistema de recolección en las urbanizaciones de la Móra, al este del término municipal de Tarragona, se puso de manifiesto durante las graves inundaciones sufridas por el paso de la DANA y el temporal en noviembre de 2024, por los efectos que el agua tuvo en el barrio.

Las obras de este depósito forman parte de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Tarragona, entre el moratón y el verde”, un proyecto financiado por los Fondos Europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que apuesta por un turismo verde y sostenible, por una mejora de la eficiencia energética, por la transición digital y por la competitividad en el camino para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La adecuación turística de los recursos naturales del litoral, la pacificación del tráfico en el barrio del Serrallo o la mejora de la iluminación y la reducción de residuos en el frente marítimo son algunos de los ejes que "ayudarán a Tarragona a diversificar la oferta, ampliar los espacios visitables y desestacionalizar la demanda por convertirse en un destino natural y cultural del futuro", según apuntan desde el Ayuntamiento.