Una magnífica diada de Firagost abre un intenso agosto de la Colla Vella y de la Joves de Valls

La plaza del Blat de Valls volvió a ser el escenario, este miércoles por la noche, de un memorable duelo de las dos 'colles' de los Xiquets de Valls. El segundo de los encuentros cara a cara en el kilómetro cero del mundo 'casteller' sirvió para asentar las bases de lo que tiene que ser un agosto de infarto en los locales de ensayo y en las 'places castelleres', con una Colla Vella que completó todos los 'castells' de la diada de Sant Joan y sumó unas 'manilles', y una Colla Joves que se reafirmó en la seguridad mostrada hasta ahora y en la confianza exhibida.

Si por Sant Joan los resultados 'castellers' dejaron una balanza muy igualada entre las dos 'colles' de Valls, esta Firagost permitió la ventaja, provisional, de la Vella, para afrontar a partir de ahora un agosto que pasará por la Bisbal del Penedès, el Catllar, l'Arboç, Igualada y, finalmente, por Vilafranca del Penedès, a la gran diada de Sant Fèlix.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls resolvió los problemas que había tenido a la pasada diada de Sant Joan, cuando el '7 de 9 amb folre' les quedó 'carregat'. Esta vez, el 'castell' de 'gamma extra', que no habían completado nunca, se pudo descargar en la segunda ronda con un buen trabajo de la estructura del 'quatre'. Venían de completar, en primera ronda, el segundo '5 de 9 amb folre' del año, una 'supercatedral' espectacular que ya tienen completamente dominada, a pesar de la extrema dificultad. El '3 de 9 amb folre' final dio paso al 'pilar de 8 amb folre i manilles', que mejoró, y mucho, la ejecución que habían mostrado hacía una semana y media en Vilallonga del Camp, pero que demostró que todavía tenía margen de mejora.

Al otro lado, la Colla Joves Xiquets de Valls firmó el mismo resultado y dinámica que había exhibido por Sant Joan, con el trasfondo del trabajo que llevan a cabo en el ensayo para volver a superarse este mes. El '3 de 9 amb folre' inicial fue muy parado y controlado en todo momento, pensado en retos superiores, mientras que el '2 de 9 amb folre i manilles' de la segunda ronda, el segundo del año, se tuvo que trabajar en exceso en las 'manillas'. A continuación resolvieron la tripleta de nueve con un '4 de 9 amb folre' seguro y compacto que acabó con el otro 'castell' de 'gamma extra' de la noche: el 'pilar de 8 amb folre i manilles', que también sufrió más que los que ya se han visto este año de color rojo.