Sucesos
Detienen a un hombre por presunta agresión sexual en el Mercat Central de Tarragona
El hombre también habría grabado videos o habría hecho fotografías de la víctima
Cuatro detenidos en El Vendrell por pintar con grafitis un tren de Rodalies
La Agencia Catalana de Noticias (ACN) es una agencia de noticias catalana de carácter público y multimedia, que se fundó en 1999 y cubre informativamente Cataluña, así como otros territorios de habla catalana, y también ofrece información de aquello que afecta directamente a Cataluña pero que pasa en otros centros de decisión, como Bruselas, Londres y Madrid.
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detenido un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una vigilante de seguridad en el Mercat Central de la ciudad. Los hechos pasaron este miércoles, 6 de agosto, a las 9:30 horas, y la víctima tuvo que ser atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y trasladada al Hospital Joan XXIII, donde horas después recibió el alta.
Fuentes próximas al caso han señalado que el hombre también habría grabado videos o habría hecho fotografías de la víctima. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación al respeto.
Según fuentes próximas al caso, el cuerpo de vigilantes del Mercat Central de Tarragona tenía constancia de quejas respecto al individuo, que entraba en el baño de mujeres del equipamiento público y utilizaba el teléfono móvil para grabar videos o hacer fotografías.
Este miércoles, al verlo entrar en uno de los baños, una vigilante de seguridad lo siguió al interior, momento en que se produjo la presunta agresión sexual. La víctima tuvo que ser atendida por un equipo del SEM y trasladada al Hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que el presunto agresor fue detenido por la Guàrdia Urbana.
