El centenario del pasodoble 'Amparito Roca' protagonizará el cartel de las fiestas de Santa Tecla 2025 en Tarragona

Todavía a una semana de los días más potentes de las fiestas de Sant Magí y con la ciudad preparándose para un mes y medio muy intenso de fiesta mayor, Tarragona ha presentado este jueves la imagen gráfica que acompañará las fiestas de Santa Tecla 2025 este próximo septiembre. El centenario de la composición del pasodoble 'Amparito Roca', que en la ciudad es considerado un himno oficioso, y los 200 años del nacimiento de los Gegants Vells, unos de los más antiguos de Catalunya, serán los elementos que protagonizarán el cartel de esta edición. Las fiestas se celebrarán del 12 al 24 de septiembre.

"No es un himno oficial, pero como si lo fuera". El vestíbulo del Teatre Tarragona ha servido de escenario, una vez más, para la presentación del cartel y del merchandising festivo, con la presencia de muchas entidades y asociaciones de la cultura popular, la concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, y de la autora de la imagen gráfica, la ilustradora Bet Díez Rodríguez, Anduluplandu.

El cartel de las fiestas de Santa Tecla de este año identifica un momento del calendario festivo: el instante después del Pregó del día 21 de septiembre y justo antes de que empiece la Arrencada dels Gegants. Es el momento escogido para unir las dos efemérides centenarias, tanto el cumpleaños de los Gegants Vells como el del pasodoble. Una banda de músicos representando el Primer 'Amparito' de las fiestas, junto con los 'gegants' de la ciudad y a una gran cantidad de gente, forman parte del cartel.

Presentació de la imatge gràfica de les Festes de Santa Tecla 2025 a Tarragona, amb la regidora de Festes, Sandra Ramos, i l'artisa, Anduluplandu. / TGN Cultura

"La imagen quiere recordar un momento muy concreto de las fiestas, cuando se entona por primera vez el 'Amparito Roca'; y quiere ser un homenaje al pasodoble, puesto que dudo que haya un solo músico en toda la ciudad que no lo haya tocado nunca, y a los Gegants Vells", ha dicho Ramos durante la presentación, que ha señalado que "el protagonismo lo tienen, una vez más, la gente y las entidades, que son quienes hacen posible la fiesta mayor". Por su parte, la artista, Anduluplandu, no ha escondido las ganas que tenía de hacer la imagen de Santa Tecla, ha explicado que es producto "de muchos meses de trabajo" y que su familia también está representada.

Durante el acto también se ha presentado todo el merchandising oficial de las fiestas, que llevará la imagen gráfica y que es producción de las entidades. Entre otros, destacan la camiseta, la mochila, el pañuelo, el abanico y el vaso reutilizable; y como novedad, un body para bebés. Todos los productos se podrán comprar a partir del 23 de agosto en los mercados de la ciudad, y a partir del 11 de septiembre, en el stand de las fiestas, ubicado en el Teatre Tarragona. También se podrán adquirir en línea, con una reserva que se podrá hacer a partir del 1 de septiembre.

100 años del 'Amparito Roca', 200 de los Gegants Vells

El pasodoble 'Amparito Roca', obra del compositor barcelonés Jaume Teixidor, se creó y estrenó en 1925 en el País Valencià. En Tarragona, desde hace décadas, se ha convertido en un emblema de las fiestas mayores, sobre todo las de Santa Tecla, donde se toca en varios actos multitudinarios, como la Baixada de l'Àliga o el Seguici Popular. El tiempo ha hecho que se le considere un himno oficioso y más identitario de las fiestas, si bien hay otras muchas piezas del repertorio popular y tradicional.

Por otro lado, los Gegants Vells, también conocidos como los Gegants del Cós del Bou, celebran este año los dos siglos de su nacimiento. Propios de un pequeño barrio de la Part Alta de Tarragona, son las piezas más antiguas que todavía salen actualmente en el Seguici Popular y, anteriormente, habían sido los 'gegants' de la ciudad. La celebración de los 200 años empezará este mismo mes de agosto, dentro de las fiestas de Sant Roc del barrio del Cós del Bou, previas a las de Sant Magí.