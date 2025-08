La Guàrdia Urbana de Tarragona multa a 60 motoristas en una semana durante una campaña de Trànsit

La Guardia Urbana de Tarragona ha sancionado a 60 conductores de motocicletas y ciclomotores en una campaña coordinada por el Servei Català de Trànsit (SCT), que se llevó a cabo entre el 21 y el 27 de julio. Los agentes han incidido en el uso correcto del casco, la documentación (permiso de circulación, carnet de conducir, ITV y seguro) y en la conducta de los motoristas.

De hecho, de todos los denunciados, 43 fueron sancionados por conducir de forma negligente, una infracción muy grave, penada con multas de 500 euros. A pesar de que la campaña específica ha finalizado, la Guardia Urbana continuará trabajando activamente para detectar y denunciar infracciones y maniobras antirreglamentarias de las motocicletas y del resto de usuarios de la vía pública.

De todas las denuncias interpuestas, 6 fueron por no haber obtenido el permiso o la licencia de conducción (infracción muy grave, 500 euros); 3 por no llevar correctamente el casco mientras conducían una moto o un ciclomotor (infracción grave, 200 euros); 4 por no tener el seguro obligatorio (infracción muy grave, la cantidad depende del tipo de vehículo); y 4 por no haber pasado la inspección técnica del vehículo (infracción grave, 200 euros).