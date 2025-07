"No hay ningún día que Rodalies funcione con normalidad, estamos hasta las narices": Otro día de incidencias por obras en Tarragona

Otro día de caos en Rodalies en Catalunya, con una avería en la estación de Sants que ha afectado todas las líneas de cercanías y Media Distancia con anulaciones y retrasos. Pero también día complicado en las comarcas de Tarragona por una alteración programada para este lunes debido a una nueva jornada de obras en la estación de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), por la instalación del ancho estándar del Corredor Mediterráneo. A la afectación sufrida en Sants, pues, hay que sumarle toda una mañana de usuarios perjudicados y planes alternativos en todas las líneas comerciales de Tarragona.

Las obras en el intercambiador de Sant Vicenç de Calders han afectado las líneas ferroviarias R13, R14, R15, R16 y R17, así como también la R2 Sur y la R4, que conectan Vilanova, Tarragona, Reus, Tortosa y Barcelona. Nuevamente, decenas de usuarios se han visto atrapados en alguna de las estaciones, quejándose de no haber sido informados de la incidencia ni del plan alternativo por carretera.

Patricia, una pasajera que viene de Tarragona y va a Barcelona a trabajar, ha explicado a la ACN que no los han informado y que han tenido que bajar del tren en Torredembarra (Tarragonès) para coger un autobús hasta Cunit. "No hay ningún día que funcione con normalidad, estamos hasta las narices", ha denunciado. Decenas de viajeros han cogido los buses entre la resignación y la indignación desde primera hora de este lunes en la estación de Cunit (Baix Penedès). Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera con 380 circulaciones y cerca de 21.000 plazas para garantizar la movilidad de los usuarios del R2 Sud, R4 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17.

Patricia ha decidido volver a casa después de tener que esperarse un rato a que saliera el tren desde la estación de Cunit. Como el convoy no era directo a Barcelona, hubiera llegado tarde al trabajo y, por eso, ha optado por hacer teletrabajo. "La penitencia de hoy es coger el tren, darte cuenta en Torredembarra de que te tienes que bajar y coger un autobús hasta Cunit; nadie nos ha informado, la mejor manera de empezar la semana", ha dicho irónicamente.

"Un país tercermundista"

Otra pasajera, Raquel Ferrer, también se ha encontrado en la misma situación, puesto que viene de Altafulla y va a trabajar en Barcelona. Ha explicado que ha salido esta mañana sin saber que habría el corte ferroviario y ha lamentado que "siempre" tienen problemas con el transporte público. "Tengo un negocio, hoy abriré tarde, tengo que llamar a los clientes para decirles que no llegaré a la hora, gracias a este transporte que tenemos aquí, que es la hostia. O sea, una vergüenza, parecemos un país tercermundista", ha denunciado.

Además, Ferrer ha dicho que están muy cansados de la Renfe: "Estoy bastante enfadada, la gente tendría que hacer algo porque no es normal, que siempre estemos igual y que siempre son los trabajadores, las personas que pagamos los impuestos", los que sufren las incidencias, ha añadido. También hará tarde al trabajo Sara, de Calafell, que se dirige a Vilanova i la Geltrú. "Me he encontrado que tenía que coger un autobús, esto me supone un gran problema porque estoy llegando tarde", ha lamentado la joven, que ha asegurado que se hubiera organizado de otro modo si lo hubiera sabido.

El plan alternativo establecido este lunes por Renfe para evitar la afectación en las líneas de Tarragona. / ACN

El enojo de Dolores Martínez es todavía más grande porque asegura que desde hace meses que los trenes "no van bien", sea por averías, atropellos o por obras. "Los ascensores no van bien, es una vergüenza que nos tengan tan abandonados", ha asegurado. Ella ha pedido que se habiliten más trenes y que incrementen los esfuerzos para la gente trabajadora que cada día utiliza el transporte público. Martínez, de Segur de Calafell, ha explicado que sale tres horas antes para poder llegar a la hora en Barcelona. "He tenido que coger el bus, de un pueblo al otro, y suerte que los ponen, aunque no hay orden en las colas", se ha quejado.

Otra de las quejas entre los pasajeros es el funcionamiento de la aplicación de Renfe. Según Nuria, otra usuaria, esta no está actualizada y la información que facilita no es la correcta. Sostiene que esto le supone un problema a la hora de justificar que llega tarde a su jefe. "Se supone que hay un tren que tiene que pasar a las 8 y 10, y no pasa, le preguntas a la chica y te dice que ya ha pasado y que va por Cubelles, son trenes fantasma", ha señalado. La viajera ha lamentado que tiene que hacer fotos y videos para justificar que los trenes van con retraso.

Con algo más de resignación se lo ha tomado Nada, que este lunes no tiene prisa para llegar a Barcelona, puesto que no va a estudiar. Ella, que viene de Tarragona, ha afirmado que está acostumbrada a los incidentes continuados con Renfe. "Pasa siempre, pero sí que es un poco inconveniente sobre todo para la gente que no tenía ni idea o para los que cogen a menudo el tren, llega un punto en el que dices que no hay nada que hacer", ha asegurado.

Obras para instalar nuevos aparatos

Los trabajos de Adif consisten a la instalación de nuevos aparatos de vía de ancho mixto en Sant Vicenç de Calders, así como a la adecuación de la línea aérea de contacto a la nueva configuración, mediante la instalación de nuevos palos y pórticos y la inclusión de estos nuevos elementos en el nuevo enclave (dispositivo utilizado para configurar itinerarios ferroviarios mediante el accionamiento de señales, desvíos, etc.) instalado en marzo. Las obras continuarán hasta septiembre con varias afectaciones en periodo nocturno.

En concreto, la interrupción del servicio de este lunes por la mañana se ha hecho para realizar las simulaciones comerciales necesarias mediante trenes que circulan sin viajeros. El objetivo es garantizar la fiabilidad de las nuevas instalaciones y equipaciones. Por eso, a partir de las 14 horas de este lunes se restablece el servicio habitual en las líneas R2 Sud y de los trenes regionales de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17. Este martes se recuperará el servicio de la R4 Sud, la última para restablecer la normalidad.

El plan alternativo de transporte contempla el servicio ferroviario normal desde Barcelona Estació de França hasta Cunit (Baix Penedès), mientras que desde Cunit a Sant Vicenç de Calders el servicio alternativo es por carretera, con paradas en Segur de Calafell y Calafell. En el caso de los regionales del sur R14, R15, R16 y R17, hay un tren por hora y sentido, con refuerzos puntuales en hora punta y dos trenes de la línea R2 sur. En el tramo de Cunit en Torredembarra, se han habilitado autobuses.

En cuanto al R4 sur, de Sant Vicenç de Calders a El Vendrell, se ha habilitado el servicio alternativo por carretera mientras que del Vendrell hasta Manresa hay servicio ferroviario. Finalmente, el R13, de La Plana Picamoixons a Sant Vicenç de Calders el transporte se hace con autobuses, con paradas intermedias en las estaciones Roda de Mar, Salomó, Vilabella, Nulles-Bràfim y Valls.