El Govern prioriza la estación intermodal de Vila-seca como "la mejor opción" pero no descarta la de Tarragona

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha señalado la estación intermodal proyectada en el término municipal de Vila-seca (Tarragonès) es "la mejor opción" para la movilidad ferroviaria del Camp de Tarragona, "tanto para su centralidad como para su conectividad", en palabras de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Sin embargo, en cuanto a la estación en terrenos de la capital, en la Horta Gran de Tarragona, el ejecutivo catalán no la tiene descartada y la considera "compatible" para enlazar la ciudad con la alta velocidad.

La consellera Paneque, en respuesta realizada este mes de julio a una pregunta del grupo parlamentario de los Comuns, definía la estación intermodal de Vila-seca como la prioritaria para el Govern. Se trata del nudo central de comunicaciones del proyectado tranvía del Camp de Tarragona, el TramCamp, que tendría en el municipio vilasecano el centro de operaciones y de distribución de las diferentes líneas.

Esta es la idea planteada inicialmente y que se mantiene como la "mejor opción" gracias a la proximidad con todos los núcleos urbanos como por su conectividad "con los diferentes sistemas de transporte existentes y previstos". Así lo confirmó Paneque, que por primera vez se manifestaba acerca de la polémica por la duplicidad de opciones para la ubicación de la estación intermodal.

La estación, motivo de controversia municipal

A pesar de la planificación inicial, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), señaló hace unos meses que la ciudad debía tener su propia estación intermodal porque la de Vila-seca afectaría negativamente a la cantidad de conexiones ferroviarias de la capital, y situó esa idea en la zona de la Horta Gran de Tarragona, cerca de los barrios de Ponent, por donde pasa una de las líneas del futuro TramCamp. Esta opción no gustó al alcalde de Vila-seca, Pere Segura (Junts), que la consideró unilateral y que provocó una fractura en el seno del incipiente Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona.

En la reunión realizada el pasado mes de junio para escoger el modelo que debía tomar la asociación de ocho municipios, Pere Segura no asistió para mostrar el rechazo a la propuesta de Rubén Viñuales y aseguró que no volvería al Grupo Impulsor hasta que la idea de la Horta Gran fuese descartada. En ese momento y hasta ahora, el Govern de la Generalitat no se había manifestado ni a favor ni en contra de la intermodal en Tarragona, más allá de que los planos iniciales proyectaban la estación en Vila-seca.

Paneque: "Las dos son compatibles"

Ahora, Paneque ha reafirmado su compromiso con la estación intermodal en Vila-seca pero no ha querido dejar atrás las aspiraciones de Tarragona y el alcalde Viñuales. La consellera cree que la propuesta del ayuntamiento de la capital provincial "no es incompatible con la estación de Vila-seca a corto plazo", por lo que se podría compaginar, a largo plazo, "con el diseño del TramCamp y la conectividad con el aeropuerto de Reus".

"El Govern comparte con el Ayuntamiento [de Tarragona] la necesidad de reubicar una nueva estación en la zona central de la ciudad, Horta Gran, y al mismo tiempo, que esta estación esté conectada con la línea de alta velocidad", manifestó Paneque, en respuesta a los Comuns. Con esta contestación, el Govern abre la puerta por primera vez a la existencia de dos estaciones intermodales en el TramCamp, si bien la de Vila-seca tendría la prioridad ante la de Tarragona.