Los campesinos de Tarragona vuelven a regar con agua del pantano de Riudecanyes tras dos años de prohibición

Los campesinos del Camp de Tarragona vuelven a regar con agua del pantano de Riudecanyes después de dos años de restricciones a causa de la sequía. Unos 2.000 agricultores vuelven a disponer de agua del embalse, regando una superficie de 4.000 hectáreas. La campaña se inició el 16 de junio y se alargará hasta el 24 de agosto. Los campesinos, pero, alertan que los avellanos han "sufrido" la sequía y las altas temperaturas. En declaraciones a la ACN, el jefe de producción de Coselva, Francesc Sabaté, avisa que la falta de agua ha "complicado mucho la viabilidad económica" del sector. Artemi Prats, campesino de la Selva del Camp (Baix Camp), añade que es "muy complicado levantar y salir adelante un avellano después de estos dos años".

Desde la semana pasada, cada miembro de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes puede disfrutar de una hora de riego diario durante diez semanas. Aun así, en una temporada con normalidad dispondrían de dos horas. Desde el 2021 que no tienen toda el agua disponible. Igual que este año, el 2022 solo disfrutaron de una hora diaria de agua, y el 2023 y el 2024 no pudieron utilizar agua del pantano.

Prats coge agua de Riudecanyes y prevé que la campaña de la avellana vaya "mejor" este 2025 "para los que tienen pozos y han podido mantener los avellanos". "Las fincas que solo regaban del pantano ya están imposibles", añade. Dice que han sido dos años "complicados" porque los avellanos de los terrenos que solo podían regar del pantano "están para arrancar". El joven de la Selva del Camp comenta que sus avellanos los ha podido sustentar, pero se está planteando dejar algunas de las fincas arrendadas porque los árboles ya no son productivos a causa del estrés hídrico, y está toda la finca para replantar.

Sin viabilidad económica

Sabaté explica que hay muchos socios de la cooperativa de la Selva del Camp que riegan principalmente del pantano, con un riego de apoyo de agua de pozos propios. Insiste que la imposibilidad de disponer del agua de Riudecanyes "ha complicado mucho la viabilidad económica y la subsistencia" del cultivo. El avellano necesita "mucha dotación hídrica" y con el aumento de las temperaturas "sufre mucho", explica. "Los árboles lo han expuesto muy claramente. Hay muchas plantaciones que se han visto afectadas, han perdido su potencial, y un avellano es prácticamente imposible volverlo a reconducir hacia un potencial productivo", apunta el jefe de producción de Coselva.

Sabaté y Prats coinciden a decir que disponer de agua este año "ha dado un poco de aire", pero hay "incertidumbre constante" sobre el futuro del sector que, hoy por hoy, depende del agua del pantano de Riudecanyes. "No hay un plan claro", lamenta Sabaté. El Departamento de Territorio prevé tener terminada la estación de regeneración de agua en la depuradora de Reus a finales del 2027. Es la solución que plantea la Generalitat para incrementar los recursos hídricos por la agricultura del Baix Camp. Desde Coselva anticipan que el agua regenerada no es "apta" para el riego del avellano porque tiene una "conductividad muy elevada" que estos árboles "no toleran". Por eso, Sabater considera que una de las soluciones "más viables" seria regar con agua del río Ebro.

A la espera del trasvase y las ayudas

De momento, los campesinos están utilizando el agua del mismo pantano de Riudecanyes, que se encuentra al 57% de la capacidad total. El año pasado, en la misma fecha, el embalse estaba al 2%. Según el decreto de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el trasvase de agua entre Siurana y Riudecanyes no se producirá hasta que el pantano del Baix Camp se sitúe por debajo del 50%. El ACA propuso mover 1,03 hm³ del embalse del Priorat hacia el de Riudecanyes, hecho que permitiría disponer en la comunidad de hasta 3,20 hm³.

La próxima semana, el Gobierno tiene previsto publicar la orden de ayudas por la sequía y para poder arrancar los árboles muertos. Hace un mes que Unió de Pagesos se movilizó para exigirlo, pero la tramitación se ha ido alargando. Ahora, fuentes del departamento de Agricultura aseguran que se hará los próximos días. La iniciativa estará destinada a las explotaciones agrarias que hayan perdido más del 30% de la producción en cultivos leñosos a consecuencia de la sequía, y se dirigirán a actuaciones de arranque y replantación, así como a inversiones asociadas como movimientos de tierra, sistemas de tutorización e instalaciones de riego.