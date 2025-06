Tarragona apueba definitivamente la Zona de Bajas Emisiones sin la mayoría absoluta del pleno

Este jueves, más de tres meses después de que se aprobase de forma inicial, el Ayuntamiento de Tarragona ha dado luz verde definitivamente la ordenanza de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La división en el pleno municipal no ha impedido sacar adelante la norma, que se empezará a aplicar el día 1 de diciembre de 2025 y ya cuenta con una campaña de comunicación para informar a la ciudadanía. Paralelamente, el Ayuntamiento de Tarragona ya prepara la adjudicación de la obra y el proyecto ejecutivo.

Las fotografías del pasado mes de marzo y la de este junio solo las separan dos cifras en los resultados de las votaciones en el pleno municipal, que hacen que los apoyos a la normativa desciendan y se pierda la mayoría absoluta con la que se puso en marcha inicialmente. Es algo que no afecta a su aprobación, porque las ordenanzas se pueden aprobar con mayoría simple, pero que demuestra la falta de consenso incluso con los partidos que están de acuerdo con la zona de exclusión pero no con la redacción de la ordenanza tarraconense.

Este jueves la votación definitiva ha contado con 13 votos a favor, uno menos que hace tres meses y por debajo de los 14 de la mayoría absoluta, en frente de los 4 en contra (a falta de una concejal del PP ausente), y 9 abstenciones. A finales de marzo el resultado fue de 14 síes, 5 noes y 8 abstenciones.

El texto de la normativa no ha cambiado en tres meses pero la aprobación definitiva resulta un paso necesario para una norma que lleva preparándose desde el año 2021 y que obliga a todos aquellos municipios con más de 50.000 habitantes. La concejal de Movilidad y responsable de la ZBE, Sonia Orts (PSC), ha defendido una vez más la ordenanza y ha recordado "las 24 excepciones y los 12 permisos" que se han establecido para facilitar su implantación. Una norma que se aplicará antes de terminar este año pero que no prevé sancionar al menos hasta en 2027.

Desde la oposición, el principal partido, ERC, ha criticado "un redactado demasiado complicado que en la práctica dificultará la vida a la gente y que no tendrá el impacto que queríamos inicialmente", en palabras de Xavi Puig. Tanto ERC como los Comuns se han mostrado a favor de la norma pero se han abstenido en la votación y aseguran que no se han añadido todas las propuestas que habían aportado. Por su parte, han votado en contra los concejales el PP y Vox, mientras que el texto ha recibido el apoyo del partido del gobierno, el PSC, además de Junts y dos de los concejales no adscritos.