Los alumnos con las mejores notas en las PAU 2025 en Tarragona: "Dan mucha 'bola' a la selectividad, pero no es para tanto"

Las notas de las Pruebas de Acceso a la Universidad 2025 (PAU) se han anunciado este miércoles, 25 de junio, con un descenso generalizado del nivel de las notas y de la cifra de aprobados. Sin embargo, las mejores marcas siguen siendo cosa de pocos, y en el caso de la demarcación de Tarragona, de dos personas: Ònia Amenós, de Reus, y Marc Urgell, de Banyeres del Penedès (Baix Penedès), son los alumnos con las notas más altas de la provincia, ya que han empatado con un 9,5 sobre 10, pocas décimas por debajo de la mejor de Catalunya.

EL PERIÓDICO ha hablado con los mejores de los mejores de la promoción, dos jóvenes que se encuentran a día de hoy en medio de sus merecidas vacaciones tras una selectividad que les exigió el cien por cien de ellos mismos. Tienen algunos consejos para los alumnos que se enfrentarán a las PAU en 2026, y la constancia parece que es un valor seguro a la hora de sacar buenas notas, pero aseguran de entrada que "en estudios todavía no hay nada escrito".

Ònia Amenós Casafont, alumna de el Institut Gabriel i Ferrater de Reus, es la mejor del Camp de Tarragona. Cuando ha recibido la noticia se encontraba justamente en el ferri de vuelta de Menorca, donde ha ido a pasar unos días con los amigos "para despejarse de los estudios y a celebrar el fin de curso". "Entre nosotros teníamos el propósito de no mirar las notas hasta llegar a casa, pero cuando me han llamado ya no lo hemos podido evitar", explica Ònia en su llegada a Catalunya tras la escapada. Asegura que salió "tranquila" de los exámenes y con alguna duda, pero que "ni de broma se esperaba ser la mejor nota" de Tarragona.

Marc Urgell Domingo, vecino de Banyeres pero alumno del Institut de L'Arboç y el mejor del Penedès, tampoco se lo esperaba pero se siente "contento, ilusionado y aliviado", ahora que ya sabe los resultados. La noticia le ha cogido en la playa, con los amigos, y de los exámenes de las PAU recuerda que "las sensaciones eran buenas". Pero lo tiene claro: "Si vas tranquilo a la selectividad, es como una prueba más; le dan mucha 'bola' pero no es para tanto". Ahora, asegura, tiene "ganas de descansar", como su compañera reusense, y que aprovechará el verano al máximo.

Excelentes rozando la perfección

Los dos jóvenes, seguros de ellos mismos, no tienen vergüenza a la hora de aconsejar a los futuros alumnos que tendrán que pasar por las PAU: "constancia" es una palabra que ambos repiten cuando se les pregunta por la receta del éxito. "Tienes que persistir y ser constante en todo el Bachillerato, la selectividad no es más que un repaso de segundo", afirman Marc y Ònia, aunque reconocen que también se deben saber controlar los nervios para que no jueguen una mala pasada.

Sobre las asignaturas más difíciles y las más fáciles, esto también va a gustos, como los colores. Para él, que es de números, la Historia le costó un poco más, "es más pesada", y las Matemáticas fueron su fuerte, igual que lo han sido a lo largo de toda la etapa educativa. A ella, que es del equipo letras, le gustó la prueba de Filosofía, "que es complicada porque te hace pensar", y sacó las mejores notas en Catalán y Latín.

Ambos tienen claro su futuro, y ahora que se les abre de par en par, parece que lo tienen más cerca. Ònia quiere estudiar Filología Catalana en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, desde que lo decidió hace un par de años: "Me gustan las lenguas y todos sabemos la situación actual del catalán". También sabe que en segundo compaginará los estudios con Lengua Hispánica; dos carreras para los que las notas de corte no serán ningún problema, ya que están en el 5 sobre 10. Marc, en cambio, hará Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que tiene una nota de acceso de 10'2, también lejos de su nota final, un 13'4. Él se muestra "ilusionado y con ganas de empezar la etapa universitaria".