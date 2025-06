Valls despide su 'Àliga' este Sant Joan, tras 34 años bailando en las fiestas mayores

El 'Àliga' de Valls bailará por última vez este Sant Joan después de 34 años de vida. Es uno de los elementos del 'seguici popular' con más tradición festiva y de los más queridos por las generaciones de vallenses que se han hecho grandes viéndola en las 'cercaviles' y los bailes de lucimiento. Obra del artista Anton Gurí, se construyó con fibra de vidrio y, actualmente, se encuentra en un estado deteriorado. Ante el elevado coste de la reparación y coincidiendo con la celebración de la efeméride de los 325 años de tradición de la figura, el Ayuntamiento y la comisión de Ritual y Seguici Ceremonial optaron por recuperar el 'Àliga' barroca, que estuvo activa hasta el 1936, cuando fue destruida durante la Guerra Civil. El nuevo elemento ya tiene buena parte de la estructura acabada.

El último baile del 'Àliga' será este martes al atardecer después del Tomb del Poble y de la tanda de lucimiento de los elementos del 'seguici popular' en un acto solemne. "Será un antes y un después en la fiesta vallense, el séquito tiene que poder despedir de buena ley y de la manera más bonita posible el 'Àliga' que tantas generaciones ha visto en la calle y que ha marcado la fiesta tantos y tantos años", expresa el presidente de la Unió Anelles de la Flama (UAF) y miembro de la comisión de Ritual y Seguici Ceremonial, Albert Oliva, al ACN.

El 'Àliga' de Valls, una pieza histórica

La figura del 'Àliga' es uno de los elementos más históricos, queridos y singulares de la fiesta vallense. Está documentada desde el año 1700 y ha tenido continuidad durante los XVIII, XIX y principios del XX con varias figuras. "Tenemos un histórico de águilas a lo largo del siglo XX y del siglo XIX muy importante que nunca nadie ha reivindicado, ni tampoco ha puesto sobre el papel con estudios y con referencias académicas que avalen esta tradición tan dilatada de la figura festiva del 'Àliga' de Valls", señala Oliva.

Entre estas águilas hay la de 1936 que fue destruida en los primeros días de la Guerra Civil española. También el elemento de 1941, en un intento de recuperación de la figura, que finalmente no se materializó hasta el 1961 por las fiestas de la Candela. Diez años más tarde, esta pieza fue regalada a Gala, esposa de Salvador Dalí. El 'Àliga' actual es de 1991 y la creó el artista vallense Anton Gurí, está hecha de fibra de vidrio y se han hecho muy pocas intervenciones a lo largo de las últimas tres décadas. "Se encuentra en un punto bastante deteriorado, tanto la policromía, la estructura e incluso los apoyos, había que hacer una intervención en esta pieza", detalla el presidente de la UAF.

Pero el elevado coste de repararla y la apuesta para recrear el águila barroca son los motivos por los cuales la comisión y el consistorio han apostado por construir una figura nueva. "Planteamos un proyecto con varias líneas de trabajo y cada vez este proyecto cogía más fuerza por el hecho de que era muy interesante reproducir la figura histórica del 'Àliga' de la ciudad, el águila mítica", asevera Oliva. Remarca que las águilas en Valls habían sido oscuras hasta el año 1991. "Incluso algunas de negras, no muy trabajadas de plumaje, con un cuello largo y unas alas delgadas. Se intentaba reproducir el 'Àliga' que se había destruido en 1936 y que era del siglo XIX y muy probablemente la del siglo XVIII, puntualiza.

El actual 'Àliga' de Valls, bailando en la plaça del Blat de la capital del Alt Camp. / Unió Anelles de la Flama.

Oliva subraya que la estética de las águilas hasta los años 90 eran marrones y con una forma más redondeada, pero con la pieza de 1991 se rompió "totalmente" esta línea. "Se presentó un 'Àliga' totalmente vanguardista, plateada, incluso con unas formas muy futuristas, hay gente a la que le encantó y otros que les chocó mucho el cambio", afirma. "Valls es el único lugar de Catalunya donde el 'Àliga' ha tenido una tradición continuada desde su aparición, desde el 1700 hasta el año 2025, con una tradición al estilo puramente barroco", añade. Los elementos que acompañan al 'Àliga', como la música del siglo XIX, el ritual el día de Sant Joan y de Corpus, o que antes llevaba una paloma viva, son algunos de los argumentos para recuperar la figura barroca.

La nueva pieza, en construcción

La nueva pieza se presentará por la festividad de la Verge Maria de la Candela de 2026 en el marco de los actos conmemorativos de los 325 años de tradición del 'Àliga' festiva, justo cinco años antes de las próximas Decenales. Los trabajos van a cargo del equipo del taller del imaginero catalán Carlos Morillo, conservador-restaurador de bienes culturales. La nueva figura será una reproducción fidedigna de la figura zoomórfica que salió a la calle hasta el 1936. Para recrear las medidas, proporciones y acabados, el equipo de restauradores se ha basado en las fotografías existentes del fotógrafo Pere Català i Pic, que se hicieron entre los años 20 y 30 del siglo XX en la capital del Alt Camp.

Proceso de construcción de la estructura de la figura. / ACN

"Nos pusimos el objetivo de poder recuperar esta pieza con el mayor rigor histórico posible, según las imágenes que nos habían llegado y con los materiales propios de la época barroca, que son muy nobles, como la madera, la ropa de lino o los estucos", indica Morillo. Ahora mismo, los trabajos se centran en la construcción de la estructura interna. "Estamos trabajando con todas las costillas, ya tenemos buena parte de la pieza montada estructuralmente, ahora nos pondremos en todo el interior de la pieza, el sistema de carga del 'Àliga'", explica el restaurador. Después, modelarán la cabeza con barro encima de la estructura y lo vaciarán con yeso. "A partir de aquí, lo haremos con madera, de cedro real, y una vez tengamos la cabeza, trabajaremos con estuco y lo pintaremos, lo colocaremos y lo acabaremos de tapizar", detalla Morillo.

Hace unos días apareció una campaña en las redes sociales contra el cambio de la pieza con el lema "El 'Àliga' no se toca". Para Oliva, que haya detractores y partidarios de conservar el elemento actual es positivo. "Lo que me generaría tristeza es que se propusiera un cambio tan drástico como es cambiar el 'Àguila' y que generara indiferencia. Esto querría decir que la gente de Valls no quiere el 'Àliga', y esto no es así", defiende. En este sentido, ha asegurado que todas las opiniones son "válidas" siempre que se enmarquen en el respeto.