Una asociación, un consorcio o una mancomunidad: las fórmulas jurídicas que baraja el Área Metropolitana de Tarragona

El grupo impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona se ha reunido este jueves en las instalaciones de la Diputació de Tarragona para hablar sobre la fórmula jurídica que escoge para constituirse definitivamente, pero sin decisión final. Las opciones que hay sobre la mesa son cuatro y, por ahora, el grupo impulsor, en el que hay alcaldes y representantes municipales de ocho municipios y dos consejos comarcales, se ha emplazado a analizarlas internamente para poder tomar una decisión "consensuada" después del verano. La reunión, pero, se ha realizado con una ausencia sonada: Vila-seca ha declinado su presencia por las últimas desavenencias públicas.

Las opciones que barajan tienen sus pros y sus contras. El grupo impulsor, creado en diciembre de 2023 y formado por los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Constantí, Cambrils, Salou, Vila-seca, la Canonja y Valls, los consejos comarcales del Baix Camp y el Tarragonès, la delegación del Govern de la Generalitat y la Diputació de Tarragona, que ejerce la presidencia, valora las diferentes opciones para constituirse jurídicamente: la asociación, el consorcio, la mancomunidad o la fundación. Así se ha debatido este jueves en Tarragona, aunque no se ha llegado a ninguna conclusión definitiva.

Noemí Llauradó (ERC), presidenta de la Diputació de Tarragona, ha avanzado que se escogerá "la fórmula que permita decir que se están realizando pasos adelante". "Queremos ser más prácticos, pragmáticos y tener las finalidades muy claras; se ha puesto énfasis en los valores que debe tener la agrupación", ha dicho Llauradó. Valores como "la transparencia y la visión de conjunto metropolitano por encima de las visiones de cada uno de los miembros del grupo impulsor". Desde la presidencia también apuntan que la fórmula jurídica debería facilitar temas como el acceso a subvenciones procedentes de otras administraciones.

La de este jueves era la primera reunión firme para poner nombre y apellidos a la figura del Área Metropolitana del Camp de Tarragona, que siempre ha estado rodeada de consenso porque ninguna de las ciudades más grandes (Tarragona y Reus) no se ha erigido como capital. La reunión llega unos meses después de que el grupo impulsor señalara la movilidad y la competitividad como las prioridades, y pocos días antes de la puesta en marcha de FuneCamp, la única funeraria pública y metropolitana de Tarragona, en la que participan cuatro de los ocho municipios del AM y que se constituye como "el embrión" de la agrupación. La fórmula jurídica deberá establecer, también, una dirección para la gobernanza del AM del Camp, todavía sin concreción.

Además del tema de la gobernanza, el grupo impulsor ha tratado la creación de una oficina para el desarrollo y la competitividad del Camp de Tarragona con el objetivo de disponer de un espacio más operativo. Esta oficina, que todavía no tiene clara su naturaleza jurídica, proyectará el AM "como referente de competitividad, innovación, talento y calidad de vida en el sur de Europa", ha dicho Llauradó.

Vila-seca se desmarca

A la reunión de este jueves no ha asistido el alcalde de Vila-seca, Pere Segura (Junts), por las desavenencias públicas mostradas con el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), estas últimas semanas. El tarraconense señaló la intención de conseguir que la estación intermodal del tranvía, que el proyecto ubica en el término de Vila-seca, se sitúe finalmente en el de Tarragona. Esta opción no gustó al alcalde de Vila-seca, que desde entonces ha mostrado públicamente su pesar a los pasos adelante para conseguir el área metropolitana, y por eso han declinado asistir a la reunión.

Desde el consistorio de Vila-seca han apuntado que no volverían a las reuniones de trabajo del grupo impulsor hasta que no se recupere "el clima de confianza y de generosidad del momento inicial", y esperan poder regresar a la mesa metropolitana, igual de la presidenta de la Diputació.

Además de la ausencia de Vila-seca, también ha faltado el alcalde de Salou, Pere Granados (PSC), en este caso por motivos de agenda. Sin embargo, Granados ha manifestado la necesidad "de llegar a un consenso para encontrar la fórmula jurídica que sirva mejor para el interés público y general bajo el prisma del progreso del territorio y el bienestar de las personas. La de este jueves también ha sido la primera reunión del AM del Camp en la que ha asistido el nuevo alcalde de Cambrils, Oliver Klein (NMC), quien ha reafirmado el compromiso de la ciudad con el proyecto metropolitano.