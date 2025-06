La caída de la radio municipal en el apagón tensa la relación entre el Gobierno de Tarragona y la oposición

A pocos días de cumplir los dos años en el cargo, al gobierno del alcalde Rubén Viñuales (PSC) le ha caído un problema de difícil gestión sobre la mesa. La continuidad del gerente de la Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, S.A. (EMMCT) se ha puesto en entredicho por la gestión que hubo durante el día del apagón generalizado que afectó a toda España el pasado 28 de abril, y en la que la emisora municipal, Tarragona Ràdio, se quedó sin suministro eléctrico y no pudo emitir. La situación coge una dimensión mayor porque hasta hace unos meses, la radio municipal era unos de los principales medios para informarse en caso de activación del Plan Especial de emergencia del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA).

Según denuncia ERC, el principal partido de la oposición, el gobierno quiere "apartar injustificadamente" un gerente que accedió al cargo a finales de 2019, tras un concurso público hecho durante la etapa de Pau Ricomà (ERC) al frente del Ayuntamiento. Parte de la oposición exige "depurar responsabilidades" de la gestión durante el apagón, ya que consideran que la incapacidad de emitir por parte de Tarragona Ràdio provoca una situación de inseguridad en caso de activación del PLASEQTA, mientras que el Ayuntamiento y el PSC declinan manifestarse sobre todo el asunto. La fecha marcada en el calendario es el 19 de junio, la semana que viene, cuando está previsto convocar el consejo de administración de la empresa municipal de medios de comunicación para debatir el eventual cese del gerente de la radio que, a su vez, está protegido por la Oficina Antifrau por ser informante de un posible caso de corrupción municipal.

¿Destituir a un protegido por Antifrau?

La protección de Xavier de Gispert, el gerente de la EMMCT, es el principal caballo de batalla de ERC y el único escollo para quién quiera cesarlo. Como informante de un presunto caso de corrupción que está a día de hoy en los juzgados, y en el que se investiga el presunto cobro de 800.000 euros en pagos irregulares de la empresa municipal durante el anterior gobierno socialista, en la etapa de Josep Fèlix Ballesteros como alcalde, De Gispert cuenta con la protección de Antifrau. La portavoz del primer partido de la oposición en Tarragona, Maria Roig (ERC), ha denunciado este miércoles lo que considera "unas maniobras del gobierno para apartar a un gerente que destaca por su trabajo ejemplar, denunciando posibles irregularidades y trabajando en beneficio del medio público de comunicación".

Desde Esquerra aseguran que Viñuales quiere cesar a De Gispert y que la gestión de la radio municipal durante el apagón, en el que se demostró que no había alternativa de emisión a pesar de ser un medio oficial del PLASEQTA, sería la excusa para saltarse la protección de Antifrau. ERC teme que el cese del gerente tenga "posibles represalias penales" y ya ha avisado que solicitarán un informe jurídico para saber si los miembros del consejo de administración de la empresa, del que forman parte, "incurren en algún tipo de delito al destituir al gerente protegido".

Desde Junts también desvían la atención sobre la responsabilidad de De Gispert el día del apagón, y señalan "la falta de infraestructuras adecuadas para garantizar la emisión en situaciones de emergencia", en palabras del portavoz, Jordi Sendra. Junts también exige retirar la emisora pública del debate político y aprovecha para avisar a Viñuales: "Si el PSC avala el cese, nos veremos obligados a replantear nuestras relaciones con el gobierno municipal". Unas relaciones que, hasta ahora, han sido de colaboración y entendimiento y han permitido aprobar, entre otros, los presupuestos del 2025.

La reunión de la discordia

Todo parte de una reunión extraordinaria del consejo de administración el día 30 de abril, dos días después del apagón, en la que se trató la situación de emergencia de la radio. Según avanzó el digital El Món y ha podido contrastar EL PERIÓDICO de varias fuentes, la reunión registró altas cotas de tensión, con la presencia del gerente de Tarragona Ràdio y de la presidenta de la EMMCT y concejal del PSC, Sandra Ramos. En esa reunión de urgencia, De Gispert llevaba algunas alternativas para evitar otra situación de desconexión de la radio, todas con grandes inversiones por parte del consistorio, mientras que algunos presentes pidieron explicaciones sobre por qué no se habían tomado medidas inmediatas para garantizar la emisión. El Ayuntamiento no ha facilitado, por el momento, el acta de esa reunión, aduciendo que las actas de los consejos de las empresas municipales no son públicas.

Las antorchas de la Petroquímica de Tarragona durante el apagón del 28 de abril de 2025. / ACN

Desde la oposición, pero con una postura menos beligerante que la de ERC, los Comuns, el PP y Javier Gómez, concejal no adscrito exmiembro de Vox, protagonizaron intervenciones un tanto airadas y llegándose a encarar con el gerente. Según Jordi Collado (Comuns), no se explicó por qué la radio, a la que consideran "un medio público de referencia", no disponía de una alternativa a pesar de ser un medio oficial del PLASEQTA. Desde el PP se recordó que su portavoz, Maria Mercè Martorell, fue durante ocho años la presidenta de la empresa y consideran que la radio "ha emitido en todo tipo de emergencias de la ciudad y que tendría que estar preparada para cualquier problemática, también en caso de un apagón".

En esa reunión, además, se empezó a hablar de la continuidad de De Gispert al frente de la radio a la vez que se mencionó la necesidad de "depurar responsabilidades". Por eso, ERC señala que el apagón es la "maniobra" del gobierno municipal mientras que PP y Comuns, que aseguran que la protección de Antifrau "es clave", están a la expectativa de la próxima reunión, el día 19, para decidir. En este futuro encuentro del consejo de administración, que las fuerzas políticas recuerdan que todavía no se ha convocado formalmente pero que ya es 'vox populi', se podría tratar el cese de De Gispert.

En esa eventual votación, la mayoría de representantes ya tienen decidida su posición. ERC y Junts, que ya han anunciado que pedirán un informe sobre las garantías legales de destituir a un gerente protegido por corrupción, han avisado que se oponen al cese de De Gispert. Los Comuns, sin señalar al propio gerente, aseguran que quieren dirimir responsabilidades "sean de quienes sean", una posición parecida a la del PP. Queda por saber la orientación que tomará el PSC, que ostenta la presidencia del ente, y el exconcejal de Vox, que no han querido anunciar nada.

El papel de Tarragona Ràdio y de De Gispert

Un elemento importante es el papel de la radio pública en el marco de un accidente en la Petroquímica en la que se active el PLASEQTA. Anteriormente, el Plan de Emergencia del Sector Químico de Tarragona establecía que las radios y televisiones públicas, como Tarragona Ràdio, eran las prioritarias a la hora de informar a la población. Sin embargo, en la última actualización del texto, el 30 de octubre de 2024, se cambió el fragmento para hacer referencia a "los medios de comunicación, priorizando los locales y las delegaciones territoriales del resto, para facilitar directamente los datos concretos de la situación", sin mencionar ningún medio concreto. En el caso del apagón del 28 de abril, pero, Protecció Civil no activó el PLASEQTA, que sería en fase de alerta, y lo mantuvo en fase de prealerta, como anunció por las redes sociales. Por lo que Tarragona Ràdio no llegó en ningún momento a ser el medio de referencia ese día.

Xavier de Gispert consiguió el puesto de gerente de Tarragona Ràdio a finales de 2019, durante la administración de Ricomà (ERC). Fue mediante un concurso público: el primero que se realizaba en la radio municipal tarraconense tras años de escoger el gerente 'a dedo'. En diciembre de 2023, De Gispert recibió la protección de Antifrau por haber destapado un presunto caso de corrupción de pagos irregulares dentro de la EMMCT por un valor de 800.000 euros, y que todavía está en los juzgados. Esa protección impide que el Ayuntamiento de Tarragona lo cese como gerente, aunque tiene una duración mínima de dos años: lo que significa que, de no renovarse, caducará este mismo diciembre. En la última reunión del consejo de administración, varios partidos pidieron un informe de las actividades que realizó De Gispert y la dirección de la radio el día del apagón.