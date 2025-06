El Govern apoyará a Tarragona para que la ciudad cuente con un parador turístico nacional

Objetivo compartido entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Tarragona en cuanto al parador turístico nacional. La visita del conseller de Empresa y Treball del Govern, Miquel Sàmper, en la ciudad, ha servido para que la administración autonómica se sume a la petición del consistorio para que la antigua ciudad romana sea sede de uno de estos establecimientos turísticos españoles. Sin embargo, la ubicación inicialmente escogida para acoger el eventual hotel de Paradores, la histórica Ca l'Ardiaca de la Part Alta de la ciudad, podría no ser la opción definitiva debido a sus características arquitectónicas, según ha revelado el alcalde, Rubén Viñuales.

Paradores de Turismo de España es una cadena hotelera que gestiona un centenar de hoteles en toda España y Portugal. En Catalunya hay paradores históricos o naturales en Tortosa, Cardona, Vic y Vielha, entre otros. La idea de ubicar uno de estos destinos en Tarragona nació hace años, ligada al pasado romano de la ciudad. La empresa turística es pública y su presidenta es la exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que el gobierno tarraconense ya ha hecho saber las intenciones. Ahora, es la Generalitat quien ha dado un paso al frente para conseguir un nuevo parador turístico nacional en Catalunya.

"Con la capacidad turística de Tarragona, no entiendo que todavía no esté hecho", ha afirmado Sàmper tras una reunión de una hora con el alcalde tarraconense. En este sentido, el conseller se ha comprometido a colaborar con el consistorio en todo lo necesario para conseguir el parador nacional, a pesar de que esto depende del Estado. "Desde la conselleria, y en especial su directora, ayudaremos en todo lo posible; y si hay contradicciones a la hora de encontrar una ubicación, colaboraremos para que se nos trate con los mismos criterios que a las otras ubicaciones", ha asegurado Sàmper.

Sin embargo, preguntado por el tipo de ayuda que puede brindar el Govern al Ayuntamiento de Tarragona, el conseller no ha querido concretar las vías de colaboración. "Hacer un parador nacional aquí será una distinción más que merecida. Me comprometo a estar encima del proyecto", ha dicho.

Descartado el plan A del consistorio

Por su parte, el alcalde Rubén Viñuales ha agradecido el apoyo de la administración catalana y ha recordado que Tarragona es la única ciudad de Catalunya que es, en conjunto, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y también ha abierto la puerta a revisar la principal opción del consistorio para alojar el posible parador en la ciudad, que hasta este lunes era únicamente Ca l'Ardiaca. "Ahora desde Paradores tienen la intención de hacer hoteles más grandes y con un formato diferente, esto choca con las ubicaciones de una ciudad llena de elementos históricos, ya que tener espacios disponibles y con muchos metros cuadrados no siempre es posible", ha afirmado Viñuales, que señala que el consistorio está trabajando en ello y que tiene "planes B, C y D".

Ca l'Ardiaca, situada justo enfrente de la Catedral de Tarragona, es uno de los pocos edificios de origen medieval que mantiene la ciudad. Abandonada desde hace décadas y de propiedad privada, en 2012 el consistorio aprobó un plan especial para poder rehabilitarla que no se inició nunca, y en 2013 se tuvo que apuntalar por el riesgo de derrumbe. En 2024 cayó parte del techo del edificio y en abril de este mismo 2025, la Generalitat la protegió como Bien Cultural de Interés Nacional, aunque todavía sin previsiones de intervenir. Ahora, el alcalde Viñuales ha rebajado las opciones de instalar allí el parador turístico nacional debido a sus pequeñas dimensiones, comparado con otras ubicaciones, algo que, asegura, no le quita el sueño: "Ca l'Ardiaca es un lugar tan especial que, si no se hace el parador, hay otros operadores interesados en ocuparla".