La lucha contra el olvido de una madre de Sabadell que perdió a su hijo en el Ebro

“Cuando mi hijo murió me fui con él; eso me destrozó la vida”. Se cumplen cuatro años ya desde aquel lejano jueves, 3 de junio de 2021, en el que un grupo de alumnos del instituto Agustí Serra i Fontanet de Sabadell estaban en el río Ebro, en Miravet (Ribera d’Ebre), realizando actividades acuáticas con las maestras y los monitores. Uno de ellos, Iván V.S., de 15 años, se encontraba en el agua cuando se lo llevó la corriente. Su madre lo recuerda en el cuarto aniversario del accidente, con dolor y después de un largo proceso inconcluso en busca de respuestas: “Sólo quiero la verdad”.

Este pasado lunes, coincidiendo con el aniversario, tuvo lugar una reconstrucción de los hechos en el punto exacto donde se perdió la pista de Iván. El recurso de la madre fue crucial para reabrir un caso, en diciembre de 2022, que la Audiencia de Tarragona mantenía cerrado. “Llegaré hasta donde haga falta, no me voy a callar más, son muchos años sin Iván y esto cada día me duele más”, explica la madre, Olga Sánchez, a El Periódico. Ella y su hija, Lucía, se apoyan mutuamente en un proceso largo para conseguir esclarecer lo sucedido aquel día en el lecho del Ebro.

La progenitora recuerda como, en el mismo tanatorio, las familias de los amigos y compañeros de Iván les animaron a investigar lo sucedido. Olga sostiene que los niños, al terminar las actividades deportivas en el agua, pidieron volver al Ebro a jugar. Habían estado realizando juegos con kayaks con una empresa especializada y, según los mismos alumnos, el monitor les pidió los chalecos salvavidas para otro grupo. “Iván y otro alumno del mismo centro se hundieron en el agua en una zona de corrientes, el otro pudo salir por sus propios medios pero mi hijo no”, narra la madre. La familia no acepta la afirmación de las maestras del grupo del instituto de Sabadell, que defienden la actuación tras la desaparición del niño en el agua: “Mi hijo no se quitó el chaleco y se tiró al agua, como explicaron los periódicos aquél día, eso no es verdad”. El cuerpo de Iván se encontró a las 16.55, tras unas horas de búsqueda por parte de los Bombers y a poca distancia de la zona de juego de los menores.

En busca de la verdad

Habiendo perdido a su hijo y a su hermano, Olga y Lucía han emprendido un proceso para conseguir “hacer justicia con la verdad de lo que pasó”. “Si todo hubiese sido de otra forma pues me callaría, pero me toca luchar: toda la vida he criado a mis hijos con la verdad por delante”, se reafirma la progenitora. La acusación de la familia ha conseguido reabrir el caso, y este lunes se realizó una reconstrucción de los hechos en el mismo punto, con la presencia judicial y de los Mossos d’Esquadra, para aclarar qué sucedió. Olga espera que el proceso termine “con la condena de los culpables en un año”, aunque lamenta los interminables tempos de espera. Tras el cierre del caso, el tribunal anuló la primera reconstrucción por “el tratamiento psicológico de los jóvenes”. “Todo va muy lento, todo son trabas”, critica Olga.

Dispositivo de búsqueda de los Bombers que se organizó en el Ebro, el 3 de junio de 2021, para encontrar al menor de 15 años. / El Periódico

De hecho, la reconstrucción ha hecho que Olga y Lucía visiten Miravet por primera vez, lo que ha permitido ver el lugar exacto de la desaparición de Iván. Al ver el remolino de agua que se crea en un meandro del río Ebro, la familia reaccionó con sorpresa: “No sé cómo dejaron que se fueran al agua 28 niños sin salvavidas, el remolino se ve desde fuera y es muy fuerte”.

Dentro de la desgracia, por lo menos, Olga y Lucía se tienen mutuamente de apoyo y se sostienen la una a la otra, con la ayuda de los abuelos maternos. La hermana tiene ahora 21 años, pero tenía solo 17 cuando ocurrió todo. “Lo hemos llevado bien hasta ahora, pero este es un momento muy difícil”, reconoce la madre, que explica que la pérdida de Iván “nos destrozó la vida a todos”. Ahora, la búsqueda la verdad y sentar a los responsables al banquillo, a los que la familia acusa de negligencia, es la esperanza de Olga para poder empezar a cerrar este capítulo de su vida.