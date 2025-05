Simulacro de riesgo químico en Tarragona y Terres de l’Ebre hoy: a qué hora y cómo será la prueba de Protecció Civil

Este jueves, 29 de mayo, tendrá lugar una prueba de sirenas por riesgo químico en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. La afectación potencial es de unas 200.000 personas de catorce municipios, que están llamadas a confinarse al sonar las alarmas. En este ejercicio se activarán las 55 sirenas de la demarcación incluidas en el PLASEQTA y el envío de mensajes ES-Alert a los dispositivos móviles, tanto a los ciudadanos residentes como a aquella gente que se encuentre en el interior del perímetro.

Protecció Civil espera una gran participación en el simulacro, que quiere que la ciudadanía conozca los ejercicios de autoprotección en caso de un accidente real con riesgo químico. Se trata del cuarto simulacro que se realiza en las comarcas de Tarragona desde el accidente en la Petroquímica del mes de enero de 2020, con tres muertos, y será el segundo que se ejecuta en Catalunya este mes de mayo, tras el que hubo la semana pasada en Girona, Aran y la Catalunya Central.

Cómo será el simulacro

Las 55 sirenas de la demarcación de Tarragona empezarán a sonar a las 16 horas de este jueves, 29 de mayo, y se podrán oír desde varios municipios. Al mismo instante, también se activará el mensaje ES-Alert para emergencias, que se enviará a todos los dispositivos móviles de las personas presentes en el perímetro de la prueba. Uno de los objetivos del simulacro es, precisamente, probar los sistemas de comunicación, su funcionamiento, abasto territorial y efectividad. La sirena de inicio del confinamiento son sonidos ondulados de un minuto, seguidos de 5 segundos de silencio de forma intermitente.

En ese momento, cuando suenen las sirenas, los ciudadanos están llamados a confinarse: ya sea en las viviendas privadas, los puestos de trabajo o el interior de los comercios. La participación en la prueba es voluntaria pero desde Protecció Civil esperan una alta colaboración ciudadana. "Queremos que la gente pruebe el concepto del confinamiento, si pueden practicarlo; y que reflexionen sobre qué deberían hacer en un caso real de accidente químico", explicaba la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, durante la presentación del ejercicio.

Está previsto que la prueba dure unos 15 minutos, después de los cuales se podrá proceder al desconfinamiento. En ese momento se mandará un segundo mensaje al móvil de finalización de la alerta, junto a una encuesta que, por primera vez, buscará saber la opinión de los participantes y posibles vías de mejora. La sirena de final del confinamiento es un sonido continuo de 30 segundos.

Dónde están las sirenas

El de este jueves es el mayor simulacro realizado nunca en el sur de Catalunya, con una afectación potencial de 200.000 personas de 14 municipios de toda la demarcación. Las antenas de las sirenas están colocadas en doce municipios del Camp de Tarragona: Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca, Constantí, La Canonja, Els Pallaresos, La Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, Perafort, El Morell y Els Garidells; y en dos municipios más de las Terres de l'Ebre: Tortosa y Flix. En total, 55 sirenas sonarán a la vez en toda la provincia: 52 en Tarragona y 3 más en el Ebro.

Las sirenas cubren los perímetros considerados de potencial afectación en un caso real de accidente químico, pero esto no corresponde a la totalidad de los términos municipales, por lo que no todos los vecinos de estos pueblos y ciudades están llamados a participar. Además, desde Protecció Civil se recuerda que quizá no se oigan las sirenas desde el interior de los edificios, porque están pensadas para avisar a las personas que se encuentran en el exterior.

Qué se debe hacer

El ejercicio de confinamiento es un ejercicio para poner en práctica las acciones que se deberían hacer en caso real de accidente químico, con el que el Govern y Protecció Civil probarán el sonido de las sirenas de aviso a la población y de los mensajes de ES-Alert. Al sonar las alarmas, la ciudadanía deba:

Encerrarse en casa, preferentemente en una habitación interior, o en el edificio más cercano.

Parar los sistemas de climatización.

No ir a buscar a los hijos al centro escolar.

Informarse a través de las redes sociales de los municipios, de Emergències y los medios de comunicación.

No salir hasta que lo comuniquen las autoridades o la señal de final de alerta.

Al final del ejercicio, Protecció Civil espera recibir las respuestas de los participantes a través de una encuesta para identificar posibles puntos de mejora. Estos últimos días se han estado realizando reuniones informativas y charlas de preparación con ayuntamientos, entidades y asociaciones de vecinos de las zonas dentro del perímetro afectado para explicar el funcionamiento del simulacro.