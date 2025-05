El simulacro de confinamiento en Tarragona, entre la sorpresa y la indiferencia: "Pensaba que era la guerra"

Seguimiento ciudadano desigual en el centro de Tarragona de la prueba de sirenas que se ha realizado este jueves por la tarde y en el que estaban llamadas a participar unas 200.000 personas del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre. Todas las sirenas de emergencia por riesgo químico de la demarcación se han activado cuando pasaban pocos minutos de las cuatro de la tarde y también se ha enviado un mensaje ES-Alert a toda la población, con un éxito relativo: en el centro de la capital, muchos comercios y locales de restauración han mantenido la actividad habitual, aun sabiendo del simulacro, y otras personas han optado por confinarse durante unos minutos. Por parte de Protecció Civil, la valoración política y técnica del ejercicio del PLASEQTA ha sido positiva.

Se trataba de una prueba que se realizaba por primera vez en catorce municipios de la demarcación: doce de las comarcas del Tarragonès, el Alt y el Baix Camp; y dos más en las Terres de l'Ebre. Se han activado las 55 sirenas de riesgo químico que hay en la provincia, la mayoría de las cuales, cerca de los polígonos petroquímicos de Tarragona. La intención de Protecció Civil, que organizaba el simulacro, era dar a conocer los pasos que debe seguir la población en caso de un accidente químico real.

En el centro de Tarragona, a medio gas

En la plaça Corsini de Tarragona, con el Mercat Central, el movimiento a los pocos minutos de la hora marcada era la actividad habitual de un jueves laborable por la tarde: poca gente en las calles y comercios, los niños todavía en los centros escolares y algunos operarios trabajando. A las 16 horas puntuales se han empezado a recibir mensajes de alerta a los dispositivos móviles, que no han cogido por sorpresa a nadie: la mayoría optaban por apagar el sonido ruidoso del ES-Alert y continuar con las respectivas ocupaciones. "Sí, ya sé que hay un simulacro y que lo deberíamos seguir pero es que tengo prisa y no puedo encerrarme", decía un joven con los auriculares puestos, en la calle.

Ciudadanos confinándose en el centro de Tarragona por la prueba de sirenas de riesgo químico. / Joan Revillas

En el Mercat Central de Tarragona ya se habían preparado para la ocasión. Desde megafonía avisaban de la prueba de sirenas minutos antes de su inicio y, con el simulacro empezado, se han bloqueado la mayoría de puertas de acceso: todas menos las de la plaça Corsini. En su interior se han refugiado los operarios que estaban instalando los stands de la Fira del Vi DO Tarragona que ocupará la plaza este fin de semana, así como unos cuantos trabajadores de la limpieza, que también tenían la indicación de confinarse. Las paradas del interior del mercado no han parrado ni un momento de atender a sus clientes, con el tema recurrente de conversación sobre las sirenas y los mensajes: "¿Y tú lo has recibido?", se preguntaban los usuarios.

En el exterior, relativa normalidad

En el entorno de la plaça Corsini, la actividad ha bajado sensiblemente durante unos pocos minutos. Tras los mensajes a los móviles se han activado las sirenas. En el centro de Tarragona hay cuatro: en la plaça Imperial Tarraco, en el Moll de Costa, en el Serrallo y en el Parc Central. El ambiente en la Rambla Nova también ha sido de relativa normalidad: algunos paseantes, entre los cuales muchos jóvenes, han optado por ignorar las señales, mientras que a otros, como a los turistas, les ha cogido por sorpresa. Un grupo de unos diez riders esperando comandas en la Rambla Nova han reaccionado, primero, con impresión, y después con humor: "No sabía qué estaba pasando, me he asustado porque pensaba que era la guerra".

Entre los negocios, algunos ya se encontraban con las persianas bajadas antes del inicio del simulacro debido al horario comercial, y los que no han seguido el consejo de confinarse han sido los bares y locales de restauración, que han seguido atendiendo en las terrazas con normalidad. En este sector de Tarragona no se han visto efectivos de los cuerpos de seguridad ni voluntarios de Protecció Civil, como había ocurrido en otras ocasiones, y las líneas interurbanas de autobuses han continuado operando con normalidad.

Aviso del Mercat Central de Tarragona sobre el simulacro. / Joan Revillas

Aunque estaba previsto que el ejercicio durara unos 15 minutos, al poco rato del inicio la gente que se había confinado en el Mercat Central, como los basureros o los operarios de la Fira del Vi, han decidido abandonar el simulacro sin esperar los mensajes de finalización. Estos han sonado casi a las cuatro y media: primero la sirena con el toque continuo y más tarde un segundo mensaje ES-Alert a los dispositivos.

Minuto a minuto del ejercicio

La prueba de Protecció Civil ha comenzado puntualmente a las 16 horas con el envío masivo de ES-Alert a los móviles de la población presente en el perímetro, aunque se han activado de forma diferente: a algunos solo ha sonado el dispositivo y otros no lo han recibido. A las 16:04 h han empezado a sonar las sirenas en el centro de Tarragona: una pausa temporal para que la gente sepa primero de qué se trata y evitar sustos. Desde el centro 112CAT de Reus se han activado primero las sirenas del Camp de Tarragona y, después, las de las Terres de l'Ebre. El toque de inicio del simulacro por accidente químico son unos sonidos ondulados de 1 minuto separados por silencios de 5 segundos.

La duración prevista era de 15 minutos. Sin embargo, las alarmas de finalización se han activado a las 16:18 h en el centro de Tarragona, y el mensaje ES-Alert no ha llegado a muchos dispositivos hasta las 16:27 horas. El toque de final de emergencia es un sonido continuo de 30 segundos. En ese momento, con el ejercicio terminado, ha vuelto la normalidad total en las calles de la capital.

El simulacro se ha activado en 14 municipios de Tarragona como un ejercicio de preparación del PLASEQTA: Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca, Constantí, La Canonja, Els Pallaresos, La Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, Perafort, El Morell y Els Garidells, dentro del Camp de Tarragona, y en Tortosa y Flix, en las Terres de l'Ebre. Se trata de la cuarta prueba en los últimos tres años en el entorno de la industria química, y el segundo que se realiza este año en Catalunya, después del que hubo la semana pasada en Girona, Aran y la Catalunya Central. El siguiente será en Barcelona, el 4 de junio.