Tarragona deforestará 23 hectáreas de bosque para prevenir incendios

El Ayuntamiento de Tarragona retoma los trabajos para la creación y mantenimiento de franjas de protección y prevención de incendios forestales, que se enmarcan en la planificación de actuaciones definida en el Plan de Prevención de Incendios Forestales del término municipal de Tarragona. Este año se actuará en las zonas de la ermita de la Salud, las cuevas del Llorito, el Centro de Innovación y Formación Ocupacional, Entrepins, Boscos de Tarragona, Florimar, Llevantina, Colls Majors, Bonsol y Cala Romana. Los trabajos cubrirán unas 23 hectáreas.

Como ya es habitual, los trabajos forestales consisten en la reducción de la densidad del arbolado (pino carrasco) y de la distancia entre copas, la desbrossada, la retirada de troncos, la trituración y estassada de los restos de poda. La concejal de Protección Civil, Sonia Orts, ha visitado este mediodía los trabajos que se están llevando a cabo en la zona de Llevant y ha destacado que “hay que tomar todas las medidas necesarias para prevenir los incendios, no podemos bajar la guardia en ningún momento porque el riesgo de incendio es real con el cambio climático”.

Orts ha añadido que “hace falta que la ciudadanía también sea consciente de esta situación y por este motivo le pedimos que sea cuidadosa y respetuosa en la hora de ir a la montaña y disfrutar de la natura” y hace un llamamiento a los propietarios de terrenos para que los mantengan en condiciones. “La prevención es el conjunto de medidas que tenemos que tomar entre todos”, ha cerrado. La concejal ha destacado que este año acaba el actual contrato donde se enmarcan estos trabajos (que era de 5 años) y ha avanzado que “el nuevo contrato se reducirá a 4 años pero la extensión de zona de actuación será la misma. Esto quiere decir que cubriremos más zonas en menos tiempo, reduciendo así todavía más el riesgo de incendio”.

Limpieza de solares privados

Desde el Ayuntamiento se recuerda la obligación de los propietarios de mantener el terreno de todas las parcelas en buen estado de limpieza y adecuación de las condiciones de conservación, libres de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada, y evitar la continuidad horizontal entre las copas del arbolado para evitar facilitar la propagación de los incendios, hacia el interior de la urbanización o hacia la vegetación del entorno.

También se pide la colaboración de la población para que no haga actuaciones negligentes que puedan originar incendios, de acuerdo con estos consejos de autoprotección; como el lanzamiento de colillas encendidas ni cerillas, así como elementos de fuego de artificio; sobre todo en zonas rodeadas de arbolado o vegetación. No se pueden hacer barbacoas en terrenos no autorizados; tampoco llevar a cabo cremas de residuos al jardín o hacer uso de vertidos incontrolados. El Ayuntamiento de Tarragona recuerda que, en caso de visualización de una columna de humo o incendio, hay que llamaral 112.