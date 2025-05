Una concejal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona deja el partido y pasa a ser no adscrita

La concejal Elvira Vidal dejará el grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona y pasará a ser concejal no adscrita. Según ha podido confirmar El Periódico, la regidora ha tomado la decisión "por discrepancias con la dirección y el modo de hacer política" en el partido. Así, Junts, uno de los socios del gobierno municipal, se quedará con dos de los tres representantes que tenía en el pleno tarraconense y el grupo de no adscritos pasará a tener tres concejales justo en el ecuador del mandato.

"Ha sido una decisión meditada, en el grupo municipal hay una visión muy presidencialista en la que no me sentía a gusto", ha afirmado la concejal tarraconense a este medio. Asegura que la situación se inició hace dos años, tras las elecciones, y que la decisión final no tiene "nada que ver" con el anuncio de Junts de la semana pasada de no entrar al gobierno del PSC con Rubén Viñuales al frente. Eso sí, lamenta que esa decisión no se tomara de manera consensuada entre los tres integrantes del grupo municipal y que solamente le fuera comunicada poco antes de hacerse pública. Por su parte, desde Junts aseguran que Vidal "sabía que haríamos una rueda de prensa y nos dijo que no estaba de acuerdo con no entrar al gobierno municipal". Por ahora, el partido no ha querido dar más explicaciones pero se emplaza a darlas en un futuro.

Vidal, que había figurado como independiente en la lista de Junts, recrimina al portavoz del grupo municipal y candidato del partido en las pasadas elecciones, Jordi Sendra, de apartarla de las negociaciones y de no organizar reuniones "con asociaciones de vecinos ni con entidades del tercer sector". "No estoy acostumbrada a quedarme en el despacho, lo mío es salir a buscar a mis conciudadanos", ha dicho, y ha asegurado que no se ha planteado en ningún momento dejar el acta de concejal. "Hay mucha gente que me conoce y sabe que lo hago por una ciudad mejor, no para mí".

Ante la minoría del gobierno municipal

La todavía concejal del consistorio tarraconense ha comunicado la decisión al grupo municipal y al alcalde Viñuales, que asegura que "la han respetado" y que le han dado "total libertad". Ante un gobierno del PSC en minoría, que tiene en Junts uno de los socios prioritarios en temas importantes como los presupuestos o el contrato de la basura, Vidal asegura que lo que quiere es "trabajar para la ciudad" y que no cambiaría la orientación de su voto cuando se encontraba en el grupo municipal, por lo que es de esperar que Viñuales no perderá apoyos en este sentido.

Elvira Vidal es concejal de Tarragona desde el 2019, cuando estaba en la lista de Junts per Tarragona como independiente y con Dídac Nadal al frente. Dentro del gobierno del republicano Pau Ricomà, entre 2021 y 2023, desempeñó el cargo de concejal de Parques y Jardines, Capacidades Diversas y Contratación. En la lista municipal en las elecciones de 2023 figuraba como número 2, también como independiente, tras Jordi Sendra. Por el momento, Vidal ha asegurado que no sabe qué hará en las elecciones municipales de 2027. La cifra de no adscritos pasará de dos a tres, junto con los dos exconcejales de Vox, Javier Gómez y Jaime Duque.