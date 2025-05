La Cambra de Comerç de Tarragona ya planea su regreso a Libia tras el conflicto armado: "Volveremos el año que viene"

La Cambra de Comerç de Tarragona ya está pensando en volver a visitar Libia con una misión comercial y empresarial cuando la situación política del país africano lo permita. Así lo han asegurado este miércoles la presidenta del ente cameral, Laura Roigé, y el director internacional, Roberto Barros, uno de los nueve españoles que quedaron atrapados en Libia por el conflicto interno de las milicias hace una semana. "Tanto nosotros como todas las empresas que vinieron estamos convencidos de volver al país y poder hacer negocio", ha explicado Barros en la primera comparecencia pública en Tarragona tras el incidente en África.

El pasado miércoles, 14 de mayo, una delegación especial de la Cambra de Comerç de Tarragona, formada por ocho empresarios españoles y el director internacional, se encontraba en Trípoli cuando fue sorprendida por el inicio de hostilidades entre milicias libias. La embajada española en Libia los protegió y acogió, y al cabo de dos días consiguió llevarlos de vuelta a España tras pasar por Roma. Ahora, la organización tarraconense ha querido agradecer "a todos los estamentos del Estado" la colaboración para completar la misión con éxito.

"Fueron días de mucha angustia, con la información llegando en cuentagotas; los empresarios no hubieran podido volver sin el trabajo de la embajada y del ministerio", ha asegurado Roigé. La presidenta ha señalado el apoyo de otras entidades comerciales de España: "Hemos recibido las llamadas de los presidentes de todas las cámaras de comercio de Catalunya y del Estado, esta actitud nos emociona". A pesar de los días complicados que ya han quedado atrás, y con los empresarios de vuelta en sus respectivas ciudades, Roigé ha querido lanzar un mensaje de seguridad y de confianza a los medios y a las empresas: "Continuaremos haciendo misiones comerciales a África, por muy complejas que sean; somos muy conscientes de los riesgos y de las ventajas de hacerlo".

Volver a Libia, si la situación lo permite

Tras la experiencia en Libia, los responsables del ente recuerdan que la Cambra de Tarragona es pionera en las misiones en África, y que siempre se ha caracterizado por abrir nuevos espacios y nuevas rutas comerciales. "Llevamos 30 años de viajes, nos pasamos cien días al año fuera de España, esta es la situación más incierta que nos ha tocado vivir", explica Barros, el responsable de la delegación en Libia. Actualmente, la entidad tiene una misión activa en Marruecos, con Guillem Virgili al frente, y la previsión para los próximos meses es visitar países como Zambia, Zimbabue, Omán, Cabo Verde y Etiopía, entre otros. El incidente en Libia no va a cambiar los planes de los tarraconenses: "Somos especialistas en África, hay lugares en los que somos los únicos que llevamos empresas, ya sabemos como funcionan estas misiones", ha asegurado el director internacional.

En este sentido, sin mencionar las empresas que le acompañaron a Libia "por razones de confidencialidad", Barros ha revelado que todas ellas "están convencidas de querer volver" y que la Cambra está estudiando un viaje al país de cara al 2026, cuando la situación política lo permita: "El empresario libio es muy hospitalario y solo tenemos palabras de agradecimiento; el año que viene volveremos", ha afirmado. Sería una de las más de 25 misiones anuales que el ente cameral organiza en países de los cinco continentes.

Del mismo modo, desde la Cambra han asegurado que no se plantean ningún cambio a la hora de organizar las delegaciones a raíz de los hechos en Libia. "No vamos a cambiar el protocolo, lo que ha pasado no se lo esperaba nadie", han remarcado, y explican que parte de la organización de los viajes consiste en estar en permanente contacto con las embajadas. La Cambra de Tarragona se ha caracterizado siempre por ser la pionera en muchos países africanos, incluso durante el Covid, fue la primera en volver a establecer misiones, y no quieren dejar de hacerlo ahora. "No buscamos mercados complicados, sino los que interesan a nuestros empresarios", han dicho. Desde el ente cameral afirman que el incidente en Libia no les ha hecho perder empresarios por el miedo y que mantienen la confianza por crear "una red de contactos y potenciar la exportación del país".

La sucesión de los hechos

El responsable de la delegación tarraconense, ha explicado el minuto a minuto que vivieron en la capital de Libia durante tres días. Los empresarios llegaron el lunes 12 de mayo, y fue durante la cena del martes 13 cuando empezaron las hostilidades entre las milicias. El grupo se vio obligado a volver al hotel, donde se quedaron varias horas e incluso se refugiaron en el sótano para evitar el peligro que representaban las balas perdidas. "Nos recomendaron que no nos moviéramos y tuvimos que refugiarnos al sótano del hotel por seguridad, pero en ningún momento sufrimos por nuestras vidas, nosotros no éramos los objetivos de los milicianos", ha aclarado Barros.

El director internacional también ha revelado que en el momento de los incidentes, el embajador español en Libia, Javier Soria Quintana, se encontraba fuera del país: "Una vez reabiertos los aeropuertos y con las hostilidades activas, el embajador volvió a Libia porque quería estar con nosotros; esto se tiene que valorar".

El miércoles pudieron salir del hotel con un coche blindado y llegaron al aeropuerto de Misurata, al este de Trípoli, desde donde salieron en un avión directo a Roma. Una vez allí, el Ministerio de Exteriores repatrió a los nueve españoles a varios puntos de la geografía para volver a sus casas. Barros recuerda como "el embajador no se despegó del teléfono ni un momento" y la negociación "con las milicias" para poder salir con el blindado. La misión llegó a España el jueves 15 de mayo, el mismo día que tenía previsto volver inicialmente, y con los mismos enviados con los que se había ido a África sanos y salvos.