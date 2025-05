La DO Tarragona celebrará su Fira del Vi 2025 del 30 de mayo al 1 de junio

La plaça Corsini volverá a ser, un año más, el epicentro vinícola de los vinos de la DO Tarragona en la ciudad con la celebración de una nueva edición de la Fira del Vi. Del viernes 30 de mayo al domingo 1 de junio, un total de catorce bodegas y seis paradas del Mercat Central de Tarragona ofrecerán sus propuestas gastronómicas y vinícolas en el marco de una de las ferias más icónicas y consolidadas de la ciudad. El interior del Mercat Central ha sido el escenario, este martes, de la presentación de los detalles de la edición 2025 de la Fira del Vi de Tarragona, que ha contado con la presencia de la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, y de la presidenta del Consell Regulador de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanch.

Adan ha destacado que “la Fira del Vi es una de aquellas citas ineludibles en nuestra ciudad, donde el patrimonio vinícola de nuestro territorio llena la plaça Corsini durante tres días. Para Mercats es un placer apoyarla un año más y hacer posible conjuntamente esta feria organizada fantásticamente por la DO Tarragona. Invitamos a todo el mundo a disfrutar del ambiente festivo y gastronómico”. Por su parte, Blanch ha subrayado que “desde la DO Tarragona valoramos la oportunidad que tenemos de acercarnos al público y ayudarnos a hacer que se conozcan de primera mano nuestros vinos y sus elaboradores". Para la presidenta de la DO Tarragona, es "una ocasión muy valiosa para contribuir a hacer que nuestras referencias estén presentes en el imaginario del público y puedan pedirlas cuando visiten los restaurantes y tiendas de la ciudad.”

Lo más destacado

La feria contará, como es habitual, con una oferta muy variada de vinos y gastronomía. Por un lado, el evento reunirá catorce bodegas de cuatro comarcas tarraconenses: Cava Vives Ambròs, Celler Pallarades, Celler Mas d’en Baiget, Mas Amfres, Celler Mas Bella, Molí de Rué, Vins Suñer, Celler Magrinyà Calaf, Cellers Blanch, Cellers Unió, De Muller, Vinícola i secció de crèdit Sant Isidre de Nulles, Casa Vermouth Padró y Celler Mas del Botó. El precio del ticket de 5 degustaciones de vino y la copa será de 15 euros.

Por otro lado, la oferta de vinos de la feria se complementará con las propuestas culinarias de seis paradas del Mercat Central: Formatges Magda, Fruits secs Cristóbal, Carnisseria Meritxell, La Selecta, Cal Jan i Albert Ribot. La Fira estará abierta al público en horario por la mañana y tarde: viernes 30 de mayo de 18.00 a 22.30 h, sábado 31 de mayo de 11.00 a 15.00 h y de 18.00 a 22.30 h, y domingo 1 de junio de 12.00 a 15.00 h y de 18.00 a 22.00 h.

Una de las novedades de las actividades vinculadas a la feria de este año será el punto de venta y degustación de vinos DO Tarragona en el interior del Mercat Central los días 30 y 31 de mayo de 12.00 a 16.00 horas. Esta actividad coincidirá con el pistoletazo de salida de la 2ª edición de la campaña de promoción del pescado de proximidad “Tú compras, nosotros cocinamos!”. El domingo 1 de junio al mediodía, se ha programado un concierto vermut a cargo de Luis Tello (One Man Band), quien interpretará versiones de grandes clásicos.