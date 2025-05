El Ayuntamiento de Tarragona y los trabajadores de la limpieza pública instan a FCC a aplicar el convenio firmado

Nuevo avance en torno al contrato de la limpieza pública de Tarragona. Más allá de los recursos judiciales, que mantienen el recorrido legal y retrasan la puesta en marcha del nuevo servicio, otro problema se mantiene activo en el ámbito laboral de los trabajadores. Este jueves, el Ayuntamiento de Tarragona se ha reunido con representantes del comité de empresa, FCC Medio Ambiente SAU, y han llegado a un acuerdo que tendría que evitar la huelga con la que amenazan los trabajadores. Ahora, la pelota está en el tejado de la empresa, que deberá ratificar el acuerdo y aceptar las mejoras salariales.

El servicio que está prestando FCC se encuentra en situación de continuidad desde el fin del contrato, ocurrido en 2023, y desde entonces el comité de empresa ha negociado cada año una actualización de las condiciones laborales, principalmente una subida de sueldos. El pasado mes de abril, comité y empresa llegaron a un acuerdo que, en esta ocasión, no fue aplicado por parte de FCC, lo que ha levantado las sospechas entre los trabajadores, que se han manifestado estas últimas semanas y que avisaron de la convocatoria de una huelga. Los días escogidos para llevarla a cabo serían entre Sant Joan y principios de julio, durante los días en los que Tarragona celebra el Concurs Internacional de Focs Artificials, con miles de visitantes y una gran actividad.

Ha sido esta mañana cuando el ayuntamiento, que siempre ha mantenido la posición alejada de "no nos podemos meter en temas laborales internos de una empresa", aunque el servicio que preste sea municipal, se ha reunido con el comité de empresa de FCC, de la UGT y la Unió Sindical Obrera (USOC), que representan a una plantilla de unos 330 trabajadores. Sin variar ni un milímetro la postura, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha anunciado la redacción de un documento consensuado entre el consistorio y el comité. En la reunión, "fructífera, sincera y constructiva", también ha participado la concejal de Limpieza Pública, Sonia Orts.

"El incremento salarial del 3,5% que están pidiendo los trabajadores es lógico, y las otras mejoras también; que el contrato esté en situación de continuidad no impide que la empresa negocie un nuevo convenio, y no significa que no se deba cumplir", ha reprochado el alcalde a FCC después de la reunión. El documento quiere ser un punto de partida entre el Ayuntamiento y los trabajadores para presentarse conjuntamente ante la empresa, que de momento mantiene la incógnita sobre si lo firmará; y evitar de este modo la huelga de la limpieza pública de la ciudad.

Viñuales ha querido dejar claro que "el Ayuntamiento es el que paga, no quién negocia ni puede hacerlo", y ha recordado que la nueva licitación "ya prevé un incremento medio del 2,5% negociable". Una licitación que se pondrá en marcha cuando se aplique el nuevo contrato de la limpieza, previsto para antes de que finalice el año 2025 pero que, de momento, se encuentra paralizado a la espera de la resolución por parte del Tribunal Català de Contractes. El alcalde también ha criticado la mediatización del caso asegurando que "se ha querido magnificar por algunas partes cuando el comité de empresa solo quiere la defensa de los derechos de los trabajadores".

A la espera de FCC

Sin embargo, desde UGT y USOC se recuerda que la posible huelga no está convocada y que están pendientes de FCC para ver si firma el texto y cumple con las condiciones acordadas. "Preferimos ser optimistas, a nadie le gusta la huelga", ha asegurado Luis Blanco, de UGT, que también avisa a la empresa de que no le dan demasiado tiempo para responder a la propuesta conjunta con el consistorio.

Los trabajadores critican que la empresa no cumpla con el acuerdo firmado el pasado mes de abril, mientras que FCC lo atribuye a una falta de garantías y que, al cambiar de licitación a la próxima empresa (que será Urbaser, por decisión del pleno), temen que esta denuncie el convenio y les toque hacer frente a la indemnización. Ahora, con el apoyo del ayuntamiento a que esto no pasará, Blanco afirma que "la empresa está totalmente preparada para respaldar el convenio; no hay ningún motivo para no aplicarlo".