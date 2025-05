Se enfrenta a 23 años de cárcel por matar a su pareja en septiembre de 2023 en Tarragona

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar este lunes un hombre acusado de matar a su pareja de 41 años el 17 de septiembre de 2023 en su domicilio de Tarragona. La Fiscalía reclama 23 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía porque asegura que el investigado asfixió a la mujer. También solicita una responsabilidad civil de 200.000 euros para la madre y la hermana de la víctima. Las acusaciones, la particular, que representa a la familia, y la pública, la Generalitat, hacen las mismas peticiones que el fiscal. Por el contrario, la defensa pide la absolución. El juicio, con jurado popular, ha arrancado con las declaraciones de varios testigos.

El juicio ha arrancado con las declaraciones de la madre y la hermana de la mujer muerta, las cuales han explicado que ella nunca les había dado detalles de la relación que tenía con el acusado. Aun así, han señalado que no les gustaba el investigado. “Lo vemos una persona autoritaria y ella depende mucho de él”, ha afirmado la tía de la víctima. A la vez, la testigo ha indicado que él tenía prohibido ir a las reuniones familiares y que la relación se había roto en alguna ocasión durante los más de veinte años que se alargó. Las familiares también han recordado que él les explicó que se la había encontrado muerta después de hacer la siesta.

La relación de pareja

El primo del acusado, en calidad de testigo, ha declarado que el día de los hechos le llamó tres veces y que quedaron en un bar. “Hacía tres años que no tenía relación con él, cuando le contesté las llamadas me dijo que ya no estaba con Laura y que estaba muerta”, ha dicho. A la vez, ha explicado que le dijo que querían ir a un acto de la fiesta mayor de Santa Tecla y que cuando sonó la alarma para despertarse de la siesta ella ya no respiraba. “Siempre se discutían, pero no había maltratos. Los dos consumían cocaína, y él alcohol, ella no consumía”, ha manifestado.

Así mismo, el testigo ha afirmado que su primo actuó como si no hubiera pasado nada el día del presunto crimen. “No es una persona que sienta o demuestre, ya hemos tenido otras muertes en la familia y siempre se ha comportado igual, no es una persona de demostrar”, ha subrayado. También ha declarado que durante el rato que estuvo en el establecimiento mostró una fotografía de la víctima a través del móvil.

Entre las personas que han declarado en la primera sesión del juicio hay dos amigos del procesado. Uno de ellos ha explicado que el acusado le llamó para avisarlo de que se había encontrado muerta a la víctima. “Me dijo que estaba fría y yo le dije que llamara a la ambulancia y a los Mossos”, ha afirmado. El otro amigo ha señalado que la pareja tenía una relación normal: “había gritos y discusiones, pero nunca se levantaba la mano, se insultaban, pero no todos los días se gritaban”, ha comentado. En paralelo, ha reconocido que jugaban a las máquinas de juego, pero ha dicho que no sabía si era una adicción.

La acusación de la Fiscalía

Según el escrito de acusación del ministerio público, la relación sentimental entre la víctima y el acusado se había “deteriorado, con discusiones continuas y reproches mutuos, derivados del consumo de drogas y alcohol”. En su escrito, el fiscal señala que entre las 6.30 y las 13.30 horas del 17 de septiembre de 2023, el investigado y la víctima se encontraban en su casa y que el acusado, “actuando con el propósito de causarle la muerte, le estrechó el cuello provocándole la muerte por anoxia encefálica”.

El ministerio público también argumenta que el hombre aprovechó de la intimidad del domicilio para cometer el asesinato, así como el hecho de que la mujer hubiera consumido cocaína y benzoilecgonina. Por lo cual, sostiene, ella no se pudo defender en “condiciones de igualdad”. La mujer tenía 41 años cuando murió. El procesado, de 44 años, se encuentra en prisión preventiva desde el 18 de septiembre de 2023.

Petición de 23 años de prisión

Fiscalía considera que el acusado es el autor de un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco. Por eso, le pide 23 años de prisión, 5 años de libertad vigilada y solicita la prohibición de aproximarse a una ratio inferior de 1.000 metros y de comunicarse con los familiares de la víctima durante un periodo de 30 años. En cuanto a la responsabilidad civil, reclama que indemnice un total de 200.000 euros a la madre y la hermana, 100.000 para cada una de ellas, por el perjuicio moral causado, así como las costas procesales. La acusación particular y la pública hacen las mismas peticiones que el ministerio público.

En cambio, la defensa pide la absolución con el argumento de que no hay pruebas que acrediten que el investigado matara a la mujer. El abogado ha asegurado que hay un único informe de un médico que certifica que la muerte de la mujer se produjo de “forma homicida”. “Es la única prueba que podrán comprobar; es la credibilidad que le den a este señor, se colocarán en una posición muy delicada, tan delicada que tendrán que decidir sobre la vida de una persona en función de la opinión médica de un solo profesional”, ha sostenido. El juicio se alargará hasta este viernes, cuando se prevé que declare el procesado.