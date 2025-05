Falset abre la temporada primaveral de ferias y muestras vinícolas en Catalunya

Esta semana Falset se convierte en el centro de atracción de todo el Camp de Tarragona y parte del sur de Catalunya con la celebración de la Fira del Vi, en una de las comarcas, el Priorat, con más tradición y proyección en el panorama vinícola. Desde el viernes 2 de mayo y hasta este domingo, día 4, se prevé la visita de decenas de miles de personas, amantes del vino o simples curiosos, para conocer mejor la valiosa oferta enológica y cultural que atesora una de las comarcas catalanas menos pobladas. Con la 30ª edición de su Fira del Vi, Falset y el Priorat han inaugurado una rica temporada de ferias y muestras en Catalunya, con más de una decena de propuestas en las próximas semanas.

La asistencia de unas 35.000 personas en la pasada edición permite a la organización de la Fira ser optimistas para este año, con la previsión de vender más de 60.000 tickets de consumición entre los visitantes. Las cifras récord permanecen estables en los últimos años y mantienen el frágil equilibrio que puede asumir en tres días una comarca como el Priorat, que tiene en la Fira del Vi de Falset la mejor carta de presentación para enseñar su inacabable oferta: la gastronomía, capitaneada por el buen vino y el aceite, paisajes espectaculares y un paraíso para los apasionados de la escalada, el ciclismo o la autocaravana.

El Priorat y la primavera han vestido de gala a sus viñedos para recibir a los visitantes de la Fira con su mejor versión. "Ahora, con el brote de la vid, el paisaje está espectacular y la Fira coincide con el mejor momento para enseñar al mundo lo que somos", explica la presidenta de la denominación de origen (DO) Montsant, Pilar Just. Para Salustià 'Salus' Álvarez, presidente de la DO calificada Priorat, la Fira resulta "un acto social entre viticultores, elaboradores y clientes en la fiesta mayor de la comarca con un producto estrella, el vino". Con 56 bodegas de ambas denominaciones de origen, la Fira de Falset atrae gente de todo el Camp de Tarragona pero también de las Terres de l'Ebre, Lleida, Barcelona y de toda Catalunya, sin olvidar el mercado nacional e internacional.

El stand del Celler Constel·lats (número 3), parte de la nueva generación de bodegueros del Priorat. / Zowy Voeten

Decenas de propuestas, como catas de vino, conciertos y música en directo, presentaciones, exposiciones, 'gegants' y 'castells', distribuidos por toda la comarca pero especialmente en su capital, representan "un escenario perfecto para que elaboradores y expertos transmitan sus conocimientos y sus inquietudes". La Fira "no es un proyecto de individualidades ni de competitividad, sino de colectivo", reivindica Álvarez. "Es como nuestro modo de reivindicar que seguimos aquí, tras los problemas de la sequía y las dudas de las exportaciones y las ventas", comenta el presidente de la única DO calificada de Catalunya.

Para Just es también "una oportunidad para consumir un producto de proximidad, de un inmenso prestigio y que busca el convencimiento de la gente del territorio, de Tarragona y de Catalunya". Que los vinos catalanes estén más en las mesas de los restaurantes y de los hogares también lo reclama el director de la Fira del Vi y alcalde de Falset, Carlos Brull, en esta entrevista con EL PERIÓDICO.

La primera feria de muchas

Con la 30ª muestra de vinos DOQ Priorat y DO Montsant, Falset inaugura la temporada primaveral de las ferias vinícolas de Catalunya, con varias propuestas por toda la geografía y para todos los gustos. Se agrupan en apenas un mes y medio, ya que la mayoría se realizan entre principios de mayo y mediados de junio, aprovechando el buen tiempo. Pueblos, ciudades y DOs organizan todo tipo de ferias, fiestas y muestras relacionadas con los productos de la vid, como el vino, el aceite, el vermut y el cava, y a veces, centradas en una sola variedad autóctona.

Uno de los asistentes a la Fira del Vi en Falset. / Zowy Voeten

Este mismo mes de mayo destacan la Fira del vi de La Canonja (10 de mayo), la Fira Vins rebels de Vilobí del Penedès (10 y 11 de mayo), la Fira Miravet (31 de mayo) y la Fira DO Tarragona (del 30 de mayo al 1 de junio). A principios del mes que viene habrá una explosión de propuestas por muchos territorios. El primer fin de semana completo de junio tendrá lugar la Reus Viu el Vi (del 6 al 8 de junio), la Fira del vi Rock & Wine de Platja d'Aro (6 y 7 de junio), la Vi-Ba Fira del vi del Bages en Manresa (6, 7 y 8 de junio), la Fira Tastavins de Juneda y la Primavera Wine de Balaguer (ambas el 7 de junio) y la Fira Arrels del vi en Sant Martí d'Empúries (7 y 8 de junio). Ya a finales de mes, Barberà de la Conca celebrará la Festa del Trepat (28 y 29 de junio), dedicada a una variedad local.

El Celler Terravinyada (stand 28) presenta sus vinos en la feria con un enfoque joven y sostenible. / Zowy Voeten

Esta, con permiso de la Barcelona Wine Week (con miles de asistentes y celebrada el pasado febrero), se trata de la primera tanda anual de ferias enológicas. En los meses de octubre y noviembre celebrarán el segundo turno, con propuestas tan importantes como las de Sitges, Gandesa, Porrera (Priorat), Sant Joan Despí, Sant Sadurní d'Anoia o la Fira del Vi Novell de Tarragona.

Un territorio, que, cabe añadir, está de enhorabuena porque tres de sus denominaciones de origen vitivinícolas celebran este 2025 sus aniverarios: la DO Tarragona, de las más antiguas, cumple 80 años; la DO Empordà celebra los 50; y la DO Conca de Barberà, los 40. Todas ellas preparan actividades para reivindicar sus trayectorias y apostar por la calidad y las propias variedades locales. Catalunya, tierra de vinos (y de ferias vinícolas).