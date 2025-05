Carlos Brull, alcalde de Falset: "No puede ser que muchos restaurantes de Catalunya no tengan vino catalán"

Entre el 2 y el 4 de mayo, Falset saca pecho como una de las capitales catalanas del vino gracias a la 30ª edición de su muestra vinícola, pionera en el sector. El alcalde de Falset, Carlos Brull, que también es director de la organización de la Fira del Vi, la define como una oportunidad para proyectar el producto a nivel internacional. Pero, sobre todo, para normalizar el hecho de pedir vino de proximidad en las mesas, ya sea en el bar, el restaurante o en casa.

¿Cómo late la Fira del Vi 2025?

Con mucha ilusión, ganas y responsabilidad por lo que se está viviendo en los últimos años en el sector agrario y vinícola. Y esperanza, porque ya son 30 años de Fira del Vi de Falset, que no dejan de ser un gran paso y un acompañamiento a toda la comarca. La Fira es la puerta que abre la primavera al Priorat, hace que la gente venga a las catas, conozca las experiencias y sensibilidades que hay dentro de cada botella... Es una feria donde es el propio elaborador quién está en el 'stand' explicando su producto.

¿Cómo se proyecta el sector del vino de Falset y el Priorat, con la Fira?

Es que no hace falta hacer demasiado para enseñar nuestra comarca. Ahora en primavera es muy especial, con una gran explosión de colores y aromas, en un paisaje agrícola y mediterráneo y con municipios pequeños de pocos centenares de habitantes. La Fira es la mejor manera de mostrar eso, con actos bien organizados, la atención a los visitantes y las ganas de descubrir la comarca y, en especial, el producto. Debemos potenciar que se consuma producto de casa, como el vino y el aceite.

¿Cuántas bodegas participan en esta edición?

Hay 60 paradas en la Fira y 56 bodegas en la muestra. Y hay también 'stands' gastronómicos.

Un elemento importante en esta edición es la colaboración de la Fira con las ciudades de Tarragona y Reus: se llegó a presentar allí y ambas tienen representación en Falset.

Sí, de esta colaboración deben salir muchas cosas buenas que debemos promover, dinamizar y liderar las tres ciudades, los pueblos y las denominaciones de origen. Que la restauración del Camp de Tarragona y de Catalunya también consuma Priorat y Montsant. Que los tarraconenses, los reusenses y los catalanes en general vengan a la Fira y que sepan que lo que tenemos aquí no es fruto de la casualidad sino de un largo trabajo. Esto no lo tiene todo el mundo, hay que aprovecharlo. Tenemos vinos que han viajado por todo el planeta y con unas críticas muy buenas. El Priorat es el interior de las comarcas de Tarragona y la Costa Daurada, que da un plus a la historia romana y al turismo de playa. Ahora estamos preparados para dar ese plus.

Parece que todavía falta un punto de convencimiento para que la ciudadanía y los establecimientos de restauración pidan vino de proximidad.

No puede ser que muchos restaurantes no tengan vino catalán, que locales de Tarragona o de toda Catalunya no ofrezcan Priorat, Conca de Barberà o Terra Alta. Se hace mucho trabajo pero todavía tenemos que hacer más. En casa hay que consumir nuestro producto, debe ser un salvavidas para el sector cuando tengamos las producciones en stock por los problemas en las exportaciones. Hacer mucha pedagogía, la Fira del Vi somos como una escuela que enseña cómo probar el vino y decidir si te gusta o no. Y educar en el vocabulario: alcohol, vino ácido, garnacha, cariñena, syrah y todas las variedades.

Las paradas de la Fira del Vi de Falset, en la edición de 2024. / Fira del Vi de Falset

También hay prescriptores internacionales, recuperados en la edición de 2024.

Queremos que la Fira esté abierta a todo el mundo. Los prescriptores trabajan siempre con las bodegas y las denominaciones de origen, las marcas ya se preocupan de tener 'influencers' del vino y la Fira está para enseñar el producto a nuestras comarcas vecinas pero también al resto del Estado y a nivel internacional.

La Fira del Vi de Falset, la pionera, cumple 30 años. ¿Cómo ha cambiado el Priorat? ¿Y el vino catalán?

El mundo del vino no se podría haber imaginado en su momento el efecto que la Fira ha tenido. Al final se ha demostrado el éxito de esta cita para el sector del vino y del aceite: teníamos que apostar por ello y lo hicimos. ¿Cambios? Ahora tenemos dos denominaciones de origen: la DOQ Priorat y la DO Montsant. Cuando se creó la Fira, la primera todavía no era calificada y la segunda ni existía. Teníamos 20 bodegas y ahora hay más de 160, para hacerse una idea. Y en general, el vino catalán está más estructurado y elaborado, más bien pensado. Cada vez la gente quiere hacer mejor las cosas, con mucha investigación que hace que tengamos vinos más buenos y mejores productos. Esta es la línea que debemos tomar: mucha calidad y no tanta cantidad, un equilibrio que nos permita vivir y sacar adelante proyectos colectivos, de comunidad y de país. Trabajar con la exigencia de hacer un buen vino, esta es la apuesta del Priorat.

La 30ª edición llega en plena salida de una sequía histórica.

Incertidumbre es la palabra clave. La duda está en todas partes. ¿Cómo irán las exportaciones? ¿Cómo se reducirá la producción de vino debido al estrés hídrico brutal? Esto hace cuatro años que lo sufrimos y afecta mucho al sector, igual que algunos mensajes que se lanzan a la sociedad. Por ejemplo, sobre el consumo: evidentemente que hay que tener un consumo moderado, pero buscamos un equilibrio, porque una copa de vino no es mortal. Tenemos que aprovechar la riqueza agroalimentaria del país: es extraordinario que en un lugar tan pequeño se llegue a producir un producto tan bueno. Debemos procurar que nuestra gente consuma nuestro producto, siempre bajo la máxima de buscar la calidad por encima de la cantidad.

La Fira del Vi de Falset cumple 30 años desde su creación. / Joan Revillas

¿Ya podemos decir que el sector ha superado la sequía?

No, hay brotes verdes, con infraestructuras que empiezan a ver la luz, ha llovido... Supongo que con esto garantizamos que la cosecha no sufra este año. Pero los embalses no se han llenado del todo y esta agua se tiene que quedar aquí porque la necesitamos. La sequía hizo mucho daño, provocó la muerte de gran parte de los viñedos o directamente que no se plantaran, hizo perder cerca de la mitad de la producción. Nos vamos a recuperar, seguro, como siempre hemos hecho en el Priorat y el sector vitivinícola, pero necesitamos la comprensión y la complicidad de muchos territorios e instituciones.