PortAventura World cumple 30 años: de parque "innovador" a resort turístico de primer orden

PortAventura está de celebración. Este 1 de mayo de 2025 el parque cumple 30 años desde que abrió puertas en 1995 y, en este tiempo, se ha convertido en el parque temático más importante del estado y en el segundo de toda Europa. Tiene más de cien millones de visitantes acumulados y solo es superado por Disneyland Paris, que se dice rápido. También este Día del Trabajador ha sido importante para el parque de atracciones por la desconvocatoria de la huelga prevista para este puente por parte de los empleados y sindicatos del complejo tras haber llegado a un principio de acuerdo con la empresa.

Este jueves, PortAventura World ha celebrado la fiesta de aniversario junto a sus compañeros más fieles, los visitantes, en una fiesta especial y enmarcada dentro de una serie de actos que ya se están llevando a cabo a lo largo de este 2025. La recuperación de la imagen gráfica de sus inicios, la vuelta de los platos culinarios más míticos en la cantina del parque, la nueva decoración temática o la evolución de su desfile son solo algunos de los grandes atractivos para esta celebración.

"PortAventura siempre ha sido fiel a su propósito: crear nuevas experiencias inolvidables a la vez que generar impacto positivo en las personas y cuidando el planeta", explicaba el director general del parque, Fernando Aldecoa, al terminar el acto de celebración este 1 de mayo. "Al principio, la gente venía a pasar el día y se iba a su casa. Ahora vienen a pasar un fin de semana o cuatro o cinco días en familia o con amigos y tienen una experiencia más completa", dice el máximo responsable del complejo. PortAventura World, propiedad de Investindustrial y KKR, acumula una inversión de 1.800 millones de euros desde su apertura y contabilizó más de 5 millones de visitantes en 2024, en la línea de los últimos años.

1995 vs. 2025: dos parques distintos

Cien millones de personas en treinta años no es una cifra fácil de conseguir. En sus inicios, en 1995, PortAventura nació como el primer parque temático de España, con cinco áreas temáticas -la Mediterránea, la Polinesia, China, México y el Far West- y con el emblemático Dragon Khan, entonces la montaña rusa con más 'loopings' del mundo, como símbolo más distintivo. En ese momento, el parque abría 180 días al año. "Pusimos en marcha el primer parque temático de España cuando solo se hablaba de parques de atracciones, como los de Barcelona o Madrid, pero no de un concepto de entretenimiento como el nuestro. Fuimos innovadores y, con el tiempo, hemos ido afinando cosas y ahora nos comparamos con Disney o Universal" Aldecoa.

Fiesta de celebración, este 1 de mayo, en la Mediterrània. / PortAventura World

Hoy en día ya se ha convertido en un 'resort' que cuenta con tres parques -PortAventura Park, Caribe Aquatic Park y Ferrari Land, el único de estas características en Europa-, además 70 atracciones, diez hoteles con 3.000 habitaciones y un centro de convenciones con capacidad para 6.000 personas. Ahora abre más de 300 días al año, desde Carnaval hasta Reyes, con campañas destacadas como Halloween y Navidad, además de la temporada de verano; y no descarta abrir todo el año en el futuro.

El 'resort' recibe millones de visitantes al año: la mitad de ellos internacionales, principalmente del Reino Unido y de Francia. Crea anualmente 24.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. “Representamos el 0,5 % del PIB total de Catalunya y, a nivel laboral, suponemos el 3,6 % de la población activa de la provincia de Tarragona”, asegura su director general.

Las reivindicaciones laborales

Precisamente, este 1 de mayo, día del aniversario de la primera apertura de puertas del parque, había una huelga de dos días convocada por los sindicatos de trabajadores que llevan semanas reclamando mejoras salariales y laborales. Tras una huelga el 19 de abril que obligó a PortAventura World a suspender la venta de entradas y las reservas de hoteles, y de cancelar la fiesta de celebración, el pasado 28 de abril, por la situación con los trabajadores, finalmente este martes se anunció un preacuerdo entre ambas partes.

Según publicaron PortAventura World y los sindicatos UGT y CCOO en un comunicado conjunto, el parque, el pacto incluye mejoras para recuperar el poder adquisitivo, el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores y alivio de la carga de trabajo, mientras que se garantizaba la apertura del parque durante el puente por la desconvocatoria de la huelga. "Ambas partes queríamos entendernos, estamos aquí gracias a los trabajadores y a los clientes", ha dicho Aldecoa.

El Dragon Khan y el Shambala, dos de las atracciones más famosas del parque. / El Periódico

Los puntos del preacuerdo se aplicarán "de forma inmediata" y las conversaciones, que se realizan con la mediación del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, seguirán sucediéndose hasta conseguir el convenio colectivo que reclaman los trabajadores. Pero hoy era un día de doble celebración para el parque: "Los puntos acordados mejorarán significativamente la calidad laboral de la empresa", aseguraba el director general del complejo de Salou y Vila-seca (Tarragonès).

Las fechas de PortAventura

PortAventura World colecciona muchas fechas importantes en su historia. En 2002 se inauguró el Hotel PortAventura, el primero del 'resort', así como Caribe Aquatic Park; en 2009 se abrió el Centro de Convenciones; en 2011 creó la Fundación PortAventura y el área infantil Sésamo Aventura. Ya en 2012 se inauguró Shambhala, la montaña rusa más alta y rápida de Europa, que ahora destaca en el skyline del Camp de Tarragona. En 2017, el famoso Ferrari Land; y en 2019, el Dream Village, destinado a niños con enfermedades graves y sus familias. Su última gran atracción es Uncharted, estrenada en 2023.

Una celebración, pues, llena de emoción, de tensión y con un final feliz -el convenio laboral será el epílogo- para un parque que se erige como éxito del turismo familiar y del ocio y el entretenimiento en Catalunya. "Con su llegada, PortAventura supuso un refuerzo muy importante para un municipio consolidado turísticamente como Salou, ahora enriquece la oferta y contribuye a la desestacionalización de la temporada", señala el alcalde de Salou, Pere Granados. Por su parte, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, destaca que el 'resort' ha marcado “un antes y un después, ha transformado el destino en positivo y nos ha diferenciado en un sector que es muy complejo y competitivo”.