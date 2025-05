Unas 500 personas salen a la calle en Tarragona para reclamar la reducción de la jornada laboral

Unas 500 personas han salido a la calle en Tarragona este Primero de Mayo para reclamar la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas. Bajo el lema "Proteger las conquistas, ganar el futuro", los sindicatos mayoritarios también han instado a las administraciones a mejorar la legislación en seguridad laboral y a trabajar para el incremento de los salarios. Coincidiendo con el reciente preacuerdo de una parte del convenio de la plantilla de PortAventura, que ha permitido desconvocar la huelga prevista por el 1 y 2 de mayo, la secretaria de CCOO en Tarragona, Mercè Puig, lo ha calificado de "primer paso" en términos salariales y contractuales. También ha afirmado que continuarán trabajando conjuntamente con UGT para conseguir un convenio "con las mejores condiciones posibles".

Convocados por los sindicatos CCOO y UGT, medio millar de personas según la Guardia Urbana de Tarragona se han manifestado este 1 de mayo por las calles de la ciudad. Una de las principales cuestiones que se han puesto sobre la mesa ha sido la defensa de la reducción de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, si bien desde UGT han indicado que se trata de "el objetivo a corto plazo", puesto que proponen rebajar esta cifra hasta las 32 horas.

Primero de Mayo de 2025 en Tarragona. / ACN

En este sentido Mercè Puig ha instado a la clase política a apoyar la propuesta. "Se tiene que votar esta reducción porque es lo que los trabajadores quieren, no podemos escuchar solo la parte empresarial porque, ¿qué pasó con el salario mínimo? Nos dijeron que no sería posible, que sería la ruina de las empresas. ¿Y qué ha pasado? No ha sido ninguna ruina de ninguna empresa, pues lo mismo con la reducción de la jornada laboral", ha asegurado.

En una atención a medios previa al inicio de la marcha, el secretario de UGT en Tarragona, Jorge Porté, ha pedido una renovación del marco legislativo para mejorar la prevención de riesgos laborales y la seguridad a los puestos de trabajo. Por su parte, Puig ha añadido la defensa de la paz al mundo y ha denunciado los efectos negativos en el ámbito laboral a causa del adelanto de la ultraderecha. "Los trabajadores y trabajadoras se tienen que dar cuenta que a quienes votan es muy importante para avanzar o no. Tenemos que mantener todo lo que hemos conquistado -una reforma laboral, un salario mínimo-, pero para mantenerlo, se tiene que seguir luchando y según qué partidos gobiernen, sabemos lo que puede pasar", ha alertado.

Los sindicatos valoran el preacuerdo con PortAventura

En clave tarraconense, los sindicatos han valorado positivamente el preacuerdo de una parte del convenio de la plantilla de PortAventura, al cual se ha llegado esta semana. Según Puig, se trata de un "primer paso" que ha sido "muy perseguido" a pesar de que "no es el acuerdo que queríamos", pero con el cual consideran que los trabajadores mejorarán su situación contractual y salarial. Con todo, ha insistido en que seguirán negociando para lograr un convenio "con las mejores condiciones posibles".

La marcha de este jueves, que ha empezado en la plaza de la Imperial Tarraco, ha seguido su curso por la avenida Ramon y Cajal hasta llegar a la Rambla Nova para acabar justo ante las sedes de los sindicatos convocantes. Allá se han leído varios manifiestos, incluido el de la plataforma Dignitat a les Vies, que ha puesto el foco en la movilidad para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la desigualdad entre territorios.