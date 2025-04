Tarragona se prepara para una edición especial de Tarraco Viva coincidiendo con los 25 años de la declaración de la Unesco

El festival recreación histórica de Tarragona, Tarraco Viva, celebrará este año la edición más ambiciosa coincidiendo con los 25 años de la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco del conjunto arqueológico de la antigua Tarraco. Del 12 al 25 de mayo el certamen programará cerca de 500 actos, que este año girarán alrededor de la vida y la cultura de la plebe, el pueblo romano.

La mayoría de los actos se harán en Tarragona pero, como es habitual, también habrá actividades en municipios del entorno que también cuentan con restos romanos, como Altafulla, Constantí, Cambrils, Salou o Vila-rodona. Entre las novedades, habrá la presencia de grupos de recreación histórica internacionales dedicados en el mundo etrusco y al mundo griego y se potenciará la presencia de divulgadores del mundo digital.

En cuanto al número de actividades programadas y la dimensión de los actos previstos, el director de Tarraco Viva, Magí Seritjol, afirmó durante la presentación que es "supera las ediciones de antes de la pandemia". "La esencia es el contacto con la gente y crear comunidades de personas", ha reivindicado. En la última edición se consiguieron 15.000 espectadores presenciales y unos 30.000 más en las diferentes propuestas hechas a través de internet. Este año el festival tiene un presupuesto de 420.000 euros, principalmente aportados por el Ayuntamiento de Tarragona. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expuesto que es un festival "único" que "tiene el escenario más real y vivo".

Presentación de la edición 2025 del festival Tarraco Viva, este lunes. / ACN

La temática de la edición

Respecto la temática de este 2025, la 'plebs' romana, Seritjol ha puesto en valor la importancia del pueblo en la construcción de la antigua Roma y ha desmontado la teoría histórica que decía que las clases populares eran ociosas, gandulas y desinteresadas por la política. "El 90% de la población vivía de su profesión y la plebe tenía su cultura, diferente a la de las élites", ha indicado. Así mismo, ha apuntado que las leyes "no las hacía el Senado, sino la Asamblea Popular".

Así mismo, ha destacado la calidad de vida que había en las ciudades romanas. "Roma no era Copenhague, pero tampoco era Calcuta. No era un mundo apocalíptico, pero la vida no era fácil", ha ejemplificado. Entre las propuestas de este año, habrá algunas enfocadas al rol que jugaban las mujeres en la sociedad romana. "Tenían un gran papel a nivel económico, como 'autónomas' o pequeñas empresarias, y estaban en muchos sectores de la sociedad", ha remarcado.