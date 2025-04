La zona de bajas emisiones de Reus se implantará el 1 de diciembre de 2025

Reus implantará su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el 1 de diciembre de 2025, el mismo día que lo hará Tarragona. A partir de esa fecha se iniciarán las restricciones a los vehículos más contaminantes, así como la aplicación de sanciones previstas en caso de incumplimiento. Esta situación se mantendrá hasta el 30 de diciembre de 2027 aplicada a los no residentes a Reus y que no paguen el impuesto de vehículos en la ciudad. Más tarde se iniciará la fase definitiva de implantación. En todas las fases se aplicarán moratorias y excepciones.

Así lo ha aprobado el pleno del Ayuntamiento de Reus este viernes, con la ordenanza de la ZBE, la norma que regula la aplicación, el calendario de implantación, las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según la clasificación por su nivel de emisiones, así como el régimen de exenciones. La concejal de Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Reus, Dolors Vázquez, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Nos hemos esforzado por planificar una intensa campaña de comunicación e información para dar a conocer los cambios, y para que la adaptación a la normativa sea progresiva".

Vázquez afirma que el consistorio ha tratado de "demorar todo lo posible" la afectación a los vehículos de los residentes de la ciudad. "La implantación de la ZBE es un mandato legal que estamos obligados a cumplir como ciudad de más de 50.000 habitantes. Los objetivos que se persiguen no son otros que la protección de la salud y la lucha contra el cambio climático", ha asegurado la concejal durante el pleno de esta mañana.

La aplicación de la normativa

De este modo, el 1 de diciembre queda definitivamente como la fecha escogida como la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, pero no al completo: en ese momento se iniciarán las restricciones a los vehículos contaminantes de las personas no residentes en Reus y de aquellas que no paguen el impuesto de vehículos en la ciudad. También se aplicarán las sanciones previstas en caso de incumplimiento de la normativa. Eso será así hasta el 31 de diciembre del año 2027, cuando se iniciará la fase definitiva de implantación, con la aplicación de las restricciones de acceso y la imposición de sanciones a todos los vehículos, incluyendo los de residentes en Reus.

Previamente a esa fecha y al inicio de las restricciones, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de este año se ha previsto la campaña de comunicación, en la que se informará a los titulares y conductores de los vehículos más contaminantes que quieran acceder en el perímetro de la ZBE del incumplimiento de la normativa. Estos tendrán un período de adaptación o, de ser el caso, para acogerse a alguna de las excepciones y moratorias previstas. Esta campaña de información incluye, entre otras acciones, sesiones informativas a la ciudadanía, la creación de una página web de movilidad con un espacio para preguntas y respuestas, la edición de un tríptico informativo y una campaña de publicidad en los medios de comunicación y en la cartelería de la vía pública.

¿Cuándo se aplicará cada restricción?

Fases 0 y 1. Hasta el 30 de noviembre de 2025

Es el período de pruebas, cuando se está trabajando en la puesta en marcha del sistema tecnológico y el análisis de datos facilitados, con la implementación del registro municipal de vehículos. A partir del 1 de octubre y hasta el 30 de noviembre habrá la campaña de información y las comunicaciones a vehículos sin etiqueta más contaminantes por incumplimiento de la ordenanza. Sin afectación a vehículos con etiquetas, 0, ECO, C y B. Sin sanciones.

Fase 2. Del 1 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2027

Afectación a los vehículos sin distintivos, con sanciones por los incumplimientos por acceder, circular y estacionar en la ZBE. Se aplicarán, entre otras, algunas exenciones: personas con una plaza de aparcamiento en propiedad o que se dirijan a los párquings públicos, residentes en Reus, etc. Sin afectación a vehículos con etiquetas, 0, ECO, C y B.

Fase 3. A partir del 31 de diciembre de 2027

Aplicación total de la normativa, incluidos los vehículos con etiqueta B y sin distintivo, tanto de residentes como de no residentes. Inicio de las sanciones a estos vehículos y aplicación de las exenciones mencionadas anteriormente. Será necesario inscribirse en el registro municipal de vehículos. Sin afectación a vehículos con etiquetas, 0, ECO y C.

Horarios y sanciones de la ZBE

Las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos será de aplicación durante los días laborables, de lunes a viernes, en horario de las 7:00 a las 19:00 horas.

En cuanto a las sanciones, tendrán la consideración de infracción grave el hecho de no respetar las restricciones o de las excepciones y moratorias. Las infracciones se sancionarán con el importe económico previsto en el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, sobre la Ley de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad viaria. La multa será de 200 euros, una sanción que se puede incrementar en un 30% en caso de reincidencia del responsable: es decir, cuando se cometa más de una infracción de la misma naturaleza en el período de un año.