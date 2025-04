Del padrón a la seguridad ciudadana: las preocupaciones de los vecinos de Reus según la Síndica local

La Sindicatura Municipal de Greuges de Reus ha presentado hace pocos días el informe de la memoria anual correspondiente al año 2024, unas conclusiones que elevó al pleno municipal ante los partidos políticos. El documento recoge todas las quejas, consultas y actuaciones de oficio recibidas o realizadas, que desde hace dos años encabeza la síndica municipal, Anna Civit. En total, en 2024 se realizaron 230 atenciones, la mayoría de las cuales, 134, fueron directamente quejas. En este período también se realizaron 6 actuaciones de oficio.

Las principales preocupaciones de los ciudadanos reusenses se concentran especialmente en tres áreas del Ayuntamiento: Servicios Generales y Hacienda, Servicios a las Personas y Derechos Sociales y, finalmente, Seguridad Ciudadana y Convivencia. El tema del padrón y el desconocimiento de la ciudadanía sobre los procesos y calendarios para empadronarse, según explica Civit, es una de las actuaciones más habituales de la sindicatura; pero no la única: en esta ocasión han aparecido, por primera vez en los últimos años, las quejas y consultas a la regiduría de Educación, mientras que las quejas de Responsabilidad Patrimonial han bajado.

Los temas más apuntados

En primer lugar, "en el tema del padrón municipal hay muchos problemas pero que no son de Reus, sino de la administración autonómica, de la Generalitat", explica Civit, que revela que se trata especialmente de "personas vulnerables, muchos migrantes" y que la mayoría desconocen los procesos que deben llevar a cabo para poder empadronarse a la ciudad, los tiempos, la renovación y los requisitos. Desde la Sindicatura les ayudan y les guían, contactando con la regiduría de Servicios Generales aunque, como apunta la Síndica, "también afecta Derechos Sociales".

Precisamente, el departamento de Servicios Generales, Hacienda y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Reus es el que más quejas y consultas ha recibido a través de la Sindicatura, con 59: el 38,8% del total. Le sigue, en este sentido, la regiduría de Servicios a las Personas y Derechos Sociales, con 36 y un 23,7% del total, aunque Civit recuerda que muchas quejas podrían atribuirse a dos o más ámbitos. Los temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia, con 22 quejas y consultas, supusieron el 14,5% de todas las recibidas por la Síndica. Y más lejos, en cuarta y quinta posición, quedan las aportaciones en Vía Pública (6,6%) y las empresas municipales (5,9%).

Dentro de las novedades, Anna Civit explica que hay un ámbito, Educación y Ciudadanía, en el que se han recibido quejas por primera vez en, por lo menos, dos años: en total, 4 quejas. Estas cuatro, especifica, provienen en parte de problemas relacionados con la administración autonómica, la Generalitat, con lo que fueron derivados correspondientemente. El tercero se pudo solucionar favorablemente desde el Ayuntamiento y el cuarto se cerró sin la conformidad de la persona afectada debido a los protocolos marcados del consistorio. "Hay veces en las que se realiza una consulta o una queja que no se puede aceptar porque parte de las obligaciones de la ciudadanía, que en ocasiones no se cumple", aclara la Síndica. Al otro lado de la balanza, los temas de responsabilidad patrimonial son los que más han visto reducidas las aportaciones ciudadanas.

Las cifras globales

El informe presentado por la Sindicatura Municipal de Greuges revela también el tipo de gente que acude a este servicio público: el 50% de las personas fueron mujeres, el 45% fueron hombres y el 5% restante corresponde a colectivos y a las actuaciones de oficio. La gran mayoría de las actuaciones, dos de cada tres, fueron presentadas presencialmente, mientras que el resto son las recibidas por teléfono (21%), internet (16%) y las actuaciones de oficio. Y finalmente, la mayor parte de las actuaciones derivadas a otros organismos públicos, un 64%, fueron únicamente consultas, mientras que el resto fueron quejas enviadas al Síndic de Greuges de Catalunya, al Defensor del Pueblo o a la Agència Catalana del Consum, al no corresponderse al ámbito municipal.

Anna Civit, que estrena su tercer año al frente de la Sindicatura Municipal, explica que se ha llevado a cabo una reorganización de la recepción de las aportaciones ciudadanas para optimizar los procesos, y que por esta razón no se pueden comparar las cifras de 2024 con las de los años anteriores: "A mí no me interesa saber cuántos expedientes se han abierto, sino cuántas quejas hemos recibido, cuánto tardan en cerrarse y a quién iban dirigidas". "Nuestro trabajo ha sido positivo los últimos años, yo transmito todas las sugerencias que nos llegan porque la necesidad de un síndico municipal es acercar a la ciudadanía a la administración local", explica ella.