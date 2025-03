El TSJC obliga a una concejal de Montblanc a devolver más de 16.000 euros de su sueldo de la anterior legislatura

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado un recurso de apelación contra una sentencia que obligaba a la concejal de Montblanc, Núria Besora, a devolver parte del sueldo que recibió entre 2021 y 2023 por ser miembro del gobierno municipal, al considerarla una concejal "tránsfuga". Este es el último capítulo de una larga trama judicial y administrativa entre el consistorio de la población de la Conca de Barberà, la concejal en cuestión y su anterior partido, Junts per Montblanc, al que abandonó en 2020 para pasar a ser concejal no adscrita. La cuantía del sueldo es de 16.000 euros, ya devueltos en una sentencia anterior, aunque Besora está a la espera de saber cuál es la cantidad exacta y si debe aportar más dinero.

La cuestión empezó en 2020, cuando la entonces concejal de Junts per Montblanc, Núria Besora, abandonó su grupo municipal por diferencias con el partido, sin dejar su acta de representación. Besora pasó a ser concejal no adscrita, y en octubre de 2021, el alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), la nombró como tercera teniente de alcalde y miembro de la junta de gobierno. Ahora, el TSJC ha desestimado el recurso de apelación que el Ayuntamiento de Montblanc presentó a finales de ese mismo mandato, en 2023, contra la sentencia de un Juzgado Contencioso-Administrativo de Tarragona que anulaba el decreto de alcaldía por el cual Besora pasaba a ser miembro del gobierno municipal.

La anulación de este decreto partía de un recurso de reposición presentado por Junts per Montblanc en 2022 al considerar que la concejal no adscrita no podía formar parte del gobierno municipal ni aumentar su sueldo. Según la sentencia presentada ahora por el TSJC, la Sala argumenta su decisión de desestimar el recurso del Ayuntamiento contra esa decisión inicial porque el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que "los derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que hubieran correspondido al quedarse en el grupo político de procedencia". De este modo, el tribunal considera Besora como una concejal "tránsfuga" a pesar de que el cambio político no alteró las mayorías del gobierno municipal, argumento que esgrimió Besora para defender sus acciones.

Besora: "Lo volvería a hacer"

Núria Besora afirma ahora que se mantiene "firme" en su decisión de abandonar Junts y que lamenta devolver el dinero cobrado porque trabajaba para su pueblo: "Con o sin retribución económica, lo volvería a hacer. Por lo tanto, acataré la sentencia administrativa". Durante la campaña electoral de 2023 ya devolvió cerca de 16.000 euros por la primera sentencia, y ahora está a la espera que se calcule el importe final de las retribuciones percibidas que deberá abonar. Besora mantiene en la actualidad el cargo de concejal de su municipio, ahora por el partido Montblanc Progressa, encabezado por el exalcalde Andreu y en la oposición. Se da la circunstancia que en el gobierno municipal están tanto ERC como Junts, con Oriol Pallissó (ERC) al frente.