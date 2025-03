Vandellòs presenta alegaciones contra el proyecto de construcción de un almacén nuclear

El Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha presentado alegaciones contra el proyecto de construcción de un segundo almacén temporal en las instalaciones nucleares de su municipio, correspondiente a la central accidentada de Vandellós I en fase de latencia. Como ya avanzó hace un mes EL PERIÓDICO, el ayuntamiento de la población del Baix Camp está en contra de la instalación de un segundo almacén, que se sumaría al ya existente en Vandellós II, y que serviría para guardar temporalmente residuos nucleares. Según ha explicado este martes la alcaldesa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, el consistorio también ha presentado alegaciones contra el estudio del impacto ambiental asociado al proyecto y no descarta iniciar acciones legales para evitar el depósito: "Vamos a agotar todas las vías posibles y, si hace falta, recorreremos a los tribunales", ha avisado.

Según explicó este medio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, está ultimando la apertura de un proceso de audiencia pública del proyecto de construcción para un nuevo almacén en la central catalana y de un estudio de impacto ambiental, paso previo necesario para impulsar el proyecto. El objetivo del depósito temporal es guardar los desechos nucleares que España tiene actualmente en Francia, lo que tiene un coste de más de 800 millones de euros, además de multas millonarias por no retirarlos. La penalización, que es mayor cada año, se devolverá a España cuando los residuos vuelvan a la central de Tarragona, pero el Gobierno necesita una ubicación donde retenerlos.

El proyecto presentado en Vandellós I, promovido por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), está sometido al trámite de información pública en el marco del procedimiento habitual de evaluación ambiental ordinaria, algo contra lo que el Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha presentado ahora alegaciones. Estas se han trasladado a la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio y se basan en tres puntos principales, como ha revelado la propia alcaldesa en rueda de prensa: el municipio quiere un solo emplazamiento para todo el sobrante nuclear de ambas centrales, considera inadecuada la ubicación escogida por el Gobierno y critica la poca concreción en el tipo y la cantidad de los residuos que se deben almacenar.

Las críticas del ayuntamiento

El ayuntamiento del municipio considera que el depósito ya existente en la central nuclear de Vandellós II, a escasos 5 kilómetros, debería ser suficiente para todos los residuos generados. "Tener un segundo almacén temporal en el mismo municipio es innecesario y perjudicial", asegura el consistorio, que añade que "no se ha evaluado correctamente la opción de utilizar el Almacén Individual Individualizado para los desechos nucleares de ambas centrales; esto reduciría el impacto sobre el territorio, optimizaría los recursos y sería más segura".

Comparecencia del gobierno municipal de Vandellòs i l'Hopitalet de l'Infant, con la alcaldesa Assumpció Castellví en el centro. / ACN / Eloi Tost

El consistorio destaca que en esos terrenos en los que está planificado ubicar el segundo almacén, el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) prevé acoger un centro tecnológico destinado a la investigación y al desarrollo de tecnologías de energía eléctrica, un proyecto previsto para el futuro, una vez desmantelada la central. La instalación de un almacén en la misma ubicación, según Castellví, "compromete seriamente" el futuro centro tecnológico, lo que perjudicaría social y económicamente el municipio. En este sentido, la alcaldesa señala el primer almacén, el de la Central Nuclear Vandellós II, que se encuentra a poca distancia y debe albergar 78 contenedores: "No tiene sentido que este no se dimensione para acoger 4 contenedores más; así no se hipotecarían dos espacios, tendría un impacto mucho menor en el territorio y permitiría las futuras actuaciones municipales", en relación con el centro tecnológico.

Además, Assumpció Castellví recuerda que dentro del complejo de Vandellós I se encuentran tres elementos catalogados como Béns Culturals d'Interès Local (BCIL), concretamente el pabellón de acceso a la central nuclear, la centralita telefónica y la estación meteorológica. "La protección de estos elementos es integral y su conservación es obligatoria, esto choca frontalmente con el proyecto del almacén, ya que podría afectar el valor patrimonial de estas construcciones y su entorno de protección", ha dicho la máxima representante municipal.

Y finalmente, el consistorio del municipio tarraconense asegura que no sabe la cantidad ni el tipo de residuos que se deben almacenar. "El estudio de impacto ambiental no determina el nombre total de contenedores que se generarán durante el Nivel 3" del desmantelamiento de los desechos procedentes de Francia, aunque en el proyecto técnico sí que se especifica: serán 4 contenedores de grandes dimensiones. Estos recibirán residuos radioactivos procedentes del reprocesamiento del combustible utilizado. La alcaldesa Castellví considera que esta falta de concreción supone "una indefensión para el municipio" y que "no es aceptable que la gestión de unos desechos radioactivos con tanta peligrosidad se resuelva sin saber su cantidad ni su emplazamiento final".

Posible vía judicial

Con todo esto, sumado al hecho de que el consistorio considera que "no hay un compromiso firme para la liberación efectiva del emplazamiento de las centrales nucleares", ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la retirada del expediente y la reformulación del estudio del impacto ambiental. El municipio quiere tener claro cuantos residuos radioactivos se generarán, la cantidad necesaria de contenedores para albergarlos y su ubicación exacta. Castellví asegura que su gobierno controlará la tramitación del proyecto y que "defensará los intereses del municipio y de su ciudadanía ante las administraciones" y reitera que, si hace falta, agotarán todas las vías legales disponibles, iincluidala de los tribunales.