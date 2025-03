Interior se reunirá con los agricultores para evitar los robos en el campo

El Gremi de la Pagesia Catalana, antigua Revolta Pagesa, pide un "endurecimiento de las leyes" ante la problemática de los robos en el campo. También reclaman que cuando se producen sustracciones, se cubra económicamente el coste de todos los daños que se producen adentro la finca, no solo de los productos o materiales robados. "Al ladrón le sale muy barato y a nosotros nos sale carísimo", dice uno de los portavoces, Ramon Rojo. Para afrontar esta problemática, el gremio de agricultores se reunirá con el departamento de Interior de la Generalitat el próximo 31 de marzo. Los campesinos lo han anunciado a las puertas de los Juzgados de Reus.

Rojo ha asegurado que hay que "evitar la inseguridad" que provocan estos hechos. "Queremos ir a nuestro campo y trabajar con nuestras herramientas de manera segura. No estamos pidiendo nada de otro mundo", ha reclamado el portavoz. Rojo también ha explicado que la mayoría de los campesinos no tienen los campos asegurados porque vienen de una temporada con "cosechas muy malas". Como consecuencia, "los seguros suben mucho de precio y cuando hay problemas, las indemnizaciones son muy bajas", ha añadido.

Multa "irrisoria" de 320 euros

Este martes por la mañana, una decena de agricultores han acompañado a Miquel Llorens a los Juzgados de Reus. Se ha celebrado el juicio por un robo de 580 kilos de algarrobas el pasado mes de septiembre pasado en un terreno de Botarell (Baix Camp). Después de que hubieran entrado varias veces con anterioridad, el propietario instaló cámaras de videovigilancia, y en septiembre pilló un ladrón cometiendo el robo. Vinieron los Mossos d'Esquadra e identificaron los ladrones. Ahora, el acusado se enfrenta a una multa de 16 euros durante veinte días, un total de 320 euros totales. "Es una pena irrisoria, no tiene nada que ver con el problema que tenemos", ha lamentado Rojo. Llorens no confía en la justicia. "No se tiene que tener miedo a presentar una denuncia, pero pierdes el tiempo. ¿Por qué los tienes que denunciar si la justicia no se les aplica?", pregunta.

Ningún trámite judicial desprendido de dos años

Otro caso es el de Francesc Josep Baiges. Esta mañana ha acudido a los juzgados para preguntar por una denuncia de hace dos años por un robo de olivas en Constantí (Tarragonès). En aquel momento, el agricultor detectó los individuos dentro de la finca también gracias a unas cámaras de videovigilancia, y los Mossos d'Esquadra llegaron a identificar a los ladrones. Baiges presentó denuncia pero a día de hoy, dos años después, no se ha hecho ningún trámite judicial porque la policía no traspasaron el atestado a los juzgados, según le han comunicado los trabajadores de las dependencias judiciales. "Es una verdadera vergüenza", ha dicho el campesino. "Es vergonzoso que con pruebas, videos e identificaciones, se haya llegado a traspapelar una denuncia. ¿De qué sirve que denunciemos?", ha lamentado.