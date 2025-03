Usuarios de Rodalies saldrán a la calle este sábado en nueve ciudades catalanas: "Hemos tocado fondo"

Menos de tres semanas después de la vuelta del servicio ferroviario entre Tarragona y Barcelona, las averías, incidencias, retrasos, cancelaciones y el caos general han hecho insostenible el uso de los trenes por parte de los usuarios de Tarragona y del resto de Catalunya que se desplazan regularmente a la capital catalana. La situación se ha vuelto imposible hasta el punto que las plataformas de usuarios del transporte público se han unido para una inédita convocatoria.

Este sábado 22 de marzo varias concentraciones denunciarán lo que definen como "la desigualdad territorial, el abandono sistemático y el menosprecio habitual". "Aquí nos plantamos, queremos un servicio digno y unas infraestructuras hechas para nosotros", marcan los organizadores.

El nivel de descontento de los usuarios de los trenes se pondrá a prueba con las protestas en nueve de las ciudades catalanas más afectadas por la gestión y las incidencias en la red ferroviaria. Hay dónde elegir. En las comarcas del sur habrá hasta cuatro manifestaciones: en las ciudades de Tarragona, Valls, Tortosa y Segur de Calafell, poblaciones que sufren día sí día también las averías del tren. También se han convocado concentraciones en Lleida, Figueres, Cardedeu, La Garriga y Molins de Rei para demostrar que el problema es global y afecta a toda la red ferroviaria catalana. Tendrán lugar a las 12 horas del mediodía ante las estaciones de trenes de las respectivas poblaciones, donde se leerá el manifiesto unitario de las plataformas de usuarios.

"Tarragona está abandonada, cuando hay problemas en los trenes no tenemos información fiable, sufrimos desequilibrio territorial y hay muchas cancelaciones de trenes; queremos unas infraestructuras pensadas para nosotros, y no hechas de rebote para el turismo y las mercancías", reclama Anna Gómez, de Dignitat a Vies. La plataforma, nacida en Tarragona, reivindica un servicio digno para las comarcas tarraconenses pero remarca que el problema no solo existe en el sur: "La R16, la R15, la R2, la R3... Todos estamos mal, la situación es insostenible en toda Catalunya, por eso la convocatoria es general y no solo en Tarragona".

También en el Ebre

Con la recuperación teórica del servicio ferroviario tras las obras del túnel de Roda de Berà, Rodalies apuntó que Tarragona tendría una conexión cada media hora con Barcelona, una novedad que se ha podido poner poco en práctica debido a los problemas casi diarios que ha sufrido la red ferroviaria y que han tenido en el sur una víctima habitual. Pero si Tarragona se ve afectada, las Terres de l'Ebre todavía se sienten más separadas de la capital catalana, con dos líneas de Rodalies (R15 y R16) y un solo tren de alta velocidad al día.

"Los políticos se llenan la boca con el equilibrio territorial y aquí al final quedaremos los cuatro abuelos porque los jóvenes se han tenido que ir a trabajar fuera: una mala conexión repercute directamente en el despoblamiento de las Terres de l'Ebre", lamenta Cinta Galiana, de la plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat, que todavía aprieta más: "Somos tan catalanes como el resto pero estamos aislados de Catalunya". La falta de una autoridad territorial de la movilidad en el Ebro (hasta el momento, solo se ha anunciado la integración de las comarcas ebrenses a la ATM del Camp de Tarragona) provoca "agravios comparativos" con el resto del país, ya que los usuarios del Ebre no tienen abonos ni descuentos.

Varios trabajadores de Renfe y Adif durante la huelga en la Estació de Sants, este pasado lunes. / Europa Press

"Es un desequilibrio en distancias, frecuencias y abonos; y tampoco hay coordinación entre los trenes y los autobuses que todavía funcionan", explica Galiana. La parada de los buses que llevan usuarios a Barcelona se encuentra en una rotonda de L'Aldea (Baix Ebre), a mucha distancia de cualquier núcleo urbano pero, además, a dos kilómetros andando de la estación de trenes de Amposta-Tortosa. Por eso, Trens Dignes de l'Ebre-Priorat piden una estación intermodal en L'Aldea que sirva de conexión con todas las comarcas ebrenses y la ciudad condal.

Convocatoria unitaria en todo el país

En las concentraciones habrá entidades y plataformas de todo el país: a Dignitat a les Vies y Trens Dignes, que llevan la voz cantando en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, se les han sumado Pqnoensfotintren (de la R3), Salvem l'R2 Nord, Ripollès Existeix, Promoció del Transport Públic (PTP), Propera Parada Valls, Usuaris Avant Catalunya y Defensem el tren de l'Empordà, entre otras agrupaciones de usuarios, además de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. "La intención inicial era manifestarnos solo en Tarragona pero vimos que para llegar, mucha gente tenía que coger varios trenes y autobuses, y decidimos abrir las convocatorias", explican desde Dignitat a les Vies.

Las entidades quieren dejar claro que son "apartidistas" porque representan a los usuarios afectados con independencia de su color político, y critican a las administraciones por igual: al Estado por la falta de inversión durante años, a Adif por el escaso mantenimiento de las instalaciones y a la Generalitat por haberse centrado en Rodalies de Barcelona y no en el país entero. "Los políticos se han encontrado con un problema que les ha explotado en las manos, pero estos días hemos tocado fondo y las manifestaciones serán un reclamo para mejorar las cosas y conseguir más inversiones, estoy segura de ello", afirma Galiana.