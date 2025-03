Espai de l'Estudiant de Valls: 25 años ayudando a los estudiantes a decidir su futuro

El Espai de l'Estudiant de Valls, la feria de la educación de la demarcación de Tarragona, cumple 25 años orientando a los estudiantes de 4º de la ESO y de Bachillerato. Este año ha reunido 62 expositores, entre ellos todas las universidades del país, y unos 8.000 asistentes, mayoritariamente alumnos y docentes de unos setenta centros educativos. El objetivo de los organizadores de la feria es crecer en las sesiones de la tarde, dedicadas a las familias. “Es un buen espacio, las dudas son muy diversas, ahora quizás van un poquito más perdidos, a pesar de que tienen mucha más información”, ha afirmado la orientadora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Alba Medina.

Centenares de jóvenes han recorrido los estands de las universidades y de los centros de formación profesional, así como de los Mossos d'Esquadra, de los Bombers, Agentes Rurales o del ejército para conocer de primera mano los planes de estudios o los requisitos para acceder. En Guillem y la Lidia, estudiantes del grado superior de estética y bienestar del Instituto Cal·lípolis, son dos ejemplos. Los jóvenes han preguntado a los orientadores de la URV sobre el grado de nutrición humana y dietética, puesto que se trata de unos estudios relacionados con el que se están formando ahora mismo. “Nos han explicado muy bien todas las asignaturas, que haríamos cada año, tiene buen peine”, ha aseverado la Lidia.

Hace cuatro años, en Guillem asistió por primera vez al Espai y ha asegurado que le fue muy útil para decidir sobre su futuro académico. Él ya había empezado los estudios de peluquería y se animó a cursar estética. “Estaba en la piel de estos jóvenes, me ayudaron mucho, ahora me gusta más la estética que no la peluquería y gracias a esto vi otras salidas para tener un futuro laboral”, ha remarcado.

Diferencias entre los alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato

Medina ha explicado que las consultas de los estudiantes que acaban la ESO y los de Bachillerato son diferentes. En el caso de los primeros tienen más dudas sobre hacia donde encarrilar sus estudios mientras que en cuanto al alumnado de segundo de bachillerato se centran más en la preinscripción, el precio de la matrícula o sobre el funcionamiento de los créditos. Medina ha subrayado que percibe que los falta orientación y ha apuntado que habría que empezar a guiarlos de más jóvenes.

“Es verdad que aquí se encuentran con mucha información, muy diversa, no solo de la universidad sino de formación profesional, y, por lo tanto, por eso, creo que es un buen espacio para ellos”, ha dicho. Considera que los estudiantes van "un poco más perdidos, a pesar de que tienen mucha más información que antes”. Con todo, ha indicado que los alumnos tienen más opciones, tanto de carreras universitarias como de ciclos formativos.

Stand de la Universitat Rovira i Virgili en Valls. / ACN

La orientadora ha añadido que cada vez más hay estudiantes que tienen menos clara la vocación. En este sentido, ha destacado la importancia del trabajo de los orientadores a la vez de guiarlos: “Tenemos que poner énfasis que si se equivocan pueden rectificar, redirigir el futuro, con un traslado de expediente o cambio de carrera”. Por su parte, Laura Martínez, miembro del Departamento de Investigación y Universidades, ha explicado que el acceso a la universidad y las notas de cortes son las principales demandas de los estudiantes. “Este espacio es un paso, hay las diferentes universidades, y ya pueden pensar que irán a estudiar en unos años”, ha remarcado.

25 años de feria

El director del Espai de l'Estudiant de Valls, Francesc Domingo, ha asegurado que la feria nació hace 25 años porque era muy necesario ofrecer un punto de información más próximo y más allá del Saló de l'Ensenyament de Barcelona. “Después de algunas trabas y vagas, fuimos creciente. Aparte de la pandemia, que supuso una edición virtual, ha sido un crecimiento exponencial, no nos esperábamos llegar donde somos”, ha subrayado el responsable.

“Nos podemos considerar el segundo salón de Catalunya porque somos los únicos junto con Barcelona que tenemos todas las universidades catalanas”, ha destacado. Ahora, sostiene, el objetivo es potenciar las tardes con las familias para seguir consolidando el espacio, puesto que la franja de las mañanas está “cubierta” con las visitas de los centros educativos.