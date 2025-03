Entra en vigor el nuevo decreto que regula el aparcamiento en la Part Alta y el passeig Torroja de Tarragona

Tarragona ha aprobado un nuevo decreto para la distribución de las plazas de aparcamiento para los residentes de la Part Alta de la ciudad, el barrio más antiguo y, por eso, con un tráfico más complicado. Este miércoles, la concejal de Movilidad del consistorio, Sonia Orts, acompañada de la concejal de barrio, Sandra Ramos, formalizó con los vecinos un conjunto de medidas para mejorar las zonas de aparcamiento de vehículos y que responden a las demandas de la propia ciudadanía, que ya se manifestó el pasado mes de febrero para escenificar "la muerte del barrio".

La máxima responsable de Movilidad del Ayuntamiento afirmó que, con la firma y la aprobación del decreto, "se garantiza una mejor distribución de las plazas de aparcamiento para los residentes de la Part Alta, mejorando el acceso y la disponibilidad de plazas en una zona con unas necesidades específicas". El nuevo decreto, que ha entrado en vigor este mismo jueves, 20 de marzo, establece la creación de un nuevo sector para que los vecinos del casco antiguo puedan aparcar, con el objetivo de mejorar el acceso a las plazas de aparcamiento regulado.

El decreto también indica que los residentes de la Part Alta podrán aparcar en las calles de los sectores Nord y Llevant de la ciudad, fuera de su barrio, dadas las condiciones particulares y la singular configuración de esta zona urbanística de la ciudad. Además, en el marco de este plan de acción de nuevas medidas, el área de movilidad del ayuntamiento ya ha habilitado casi 30 nuevas plazas de aparcamiento en el interior del perímetro de las murallas, que marcan los límites de la Part Alta de Tarragona.

De este modo, las personas residentes en el casco antiguo que hayan renovado su plaza de aparcamiento este mismo año 2025, y que hasta ahora pertenecían al sector 1, se sumarán automáticamente al sector de la Part Alta. El Ayuntamiento de Tarragona ha activado una dirección de correo (aparcamentstgn@aparcamentstgn.cat.) para aquellos residentes que se encuentren con alguna incidencia relacionada con las plazas.

Cambio tarifario para residentes de zona regulada en el párquing de Torroja

Por otra parte, y con el objetivo de ofrecer alternativas flexibles y adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, el área de Movilidad del consistorio ha presentado una propuesta de cambio tarifario para el párking municipal de Torroja. La propuesta establece que los residentes de cualquier zona regulada de la ciudad podrán aparcar allí por 1 euro al día, las 24 horas posteriores al acceso. Para los no residentes, la tarifa será de 1 euro para las siguientes 12 horas naturales,

Acerca de este cambio, la concejal de Movilidad, Sonia Orts, dijo que "es fruto del trabajo del área de movilidad para poder ofrecer un cambio tarifario a la ciudadanía y, también, para controlar que no se ponga en peligro la subvención de los fondos Next Generation". "Esto amplía las opciones de aparcamiento tanto de residentes como de no residentes y da respuesta a las necesidades de la ciudadanía", afirmó Orts. Los abonados al párquing Torroja mantendrán su abono y la posibilidad de disponer siempre de una plaza disponible. Este cambio tarifario en el párking Torroja, apunta el Ayuntamiento, quiere "mejorar la disponibilidad de aparcamiento para los vecinos de la Part Alta, así como ofrecer una opción de aparcamiento próxima a esta zona para los no residentes de este sector". Está previsto someter el cambio a consideración del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes.

El párquing Torroja, situado al norte de la Part Alta, fuera de las murallas, ha cumplido justo un año de la inauguración de su ampliación, realizada por el alcalde Viñuales (PSC) pero impulsada por el anterior govern de Pau Ricomà (ERC). En este año, el uso del párquing municipal, cuya ampliación se había realizado con fondos europeos, fue mínimo debido al poco interés que suscitaron entre el vecindario las tarifas de 5,95 euros, como en la mayoría de aparcamientos municipales. Ahora, ERC celebra el cambio de tarifa a 1 euro al día y su portavoz, Xavi Puig, recuerda que "hace un año" que lo pedían y que han llevado el caso al pleno municipal "en cuatro ocasiones".