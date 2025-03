El Festival Dixieland de Tarragona llegará a su 30ª edición del 24 al 27 de abril

El Festival Dixieland Tarragona volverá a llenar las calles de jazz y de dixie este mes de abril, y lo hará con su 30ª edición. Del 24 al 27 de abril, el festival contará con 46 actos, protagonizados por 28 artistas y músicos de hasta 14 países diferentes. Andrea Motis inaugurará el certamen con 'Temblor al Dixie' en el Teatre Tarragona, y también tomarán parte grandes nombres del jazz catalán como la Balkan Paradise Orchestra, Small River Dixie Raül Cid Trio, Swing Airlines y la Stromboli Jazz Band, entre otras cabezas de cartel.

En cuanto al programa, la Balkan Paradise Orchestra actuará el sábado 26 a las 21 horas en el Teatre Tarragona. Es una agrupación formada por diez instrumentistas de viento y percusión, nacida tocando en las calles de Barcelona. Con su último disco, Néctar, ya han actuado en escenarios de Suiza, Luxemburgo, los Países Bajos, Francia e incluso el icónico Summer Stage del Central Park de Nueva York. También la Jove TGN Big band & Sheila Trujilo y Rambla Music Big band harán un concierto a dos bandas el día 27 de abril en la Caixa de Música.

Presentación de la 30 edición del Festival Dixieland, este martes. / Ajuntament de Tarragona

La consejería de Cultura lleva dos producciones propias al escenario. Por un lado, DansaDixie: The Feo’s Experience & Cia, en el cual la compañía La Im.perfecta “impactará” con un espectáculo en el Anfiteatro romano en el marco de la celebración de Tarraco25. Se trata de un espectáculo que marida dixieland y danza contemporánea fruto del encuentro entre el colectivo de densa La Im.Perfecta y el grupo de jazz popular The Feo’s Experience. Y por otra parte, el Serrallo será uno de los escenarios escogidos otra vez por músicos y bailarines del Dixie. El domingo 27 a las 12 h del mediodía, la TGN Big band & Susana Sheiman ofrecerán un concierto que fusionará los mayores éxitos de la historia de la música con los ritmos del jazz, el rock, el swing y la música latina.

Música en la calle

La Small River Dixie, la Mee Deixis Band, Hot Dixie Power, By the Way Jazz, Raül Cid Trio, Swing Airlines, Windy Coast Band y Estrómboli Jazz Band, conjuntamente con bandas de fuera como Boozan Dukes o Gangé Brass Band, pondrán la música a los mercados, las plazas y calles de la ciudad. La conclusión del festival está prevista con Namina & The Barbarians en el Anfiteatro después del tradicional Picnic dixie en los jardines del recinto con Gangbé Brass Band - venidos directamente de Benin. La catalanobrasileña Natàlia Miró do Nascimento -Namina- presentará su nuevo septeto The Barbarians, con músicos y músicas de extenso currículum en sus filas. Su último disco, La nuit, es un viaje de América a Europa en el que la música swing, Nueva Orleans, el Brasil más étnico y el cabaré deconstruido de Tom Waits se encuentran con textos de Caterina Albert (Víctor Català) y Joan Fuster.