Tarragona no sancionará en su nueva ZBE al menos hasta el año 2027

Tarragona ha presentado en rueda de prensa, este miércoles, la mayoría de las particularidades de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de cara a aplicarla a finales de este mismo año. Por ahora, la ordenanza municipal ha superado ya su primer tramo en el consistorio, que era la aprobación en la comisión de territorio; y se enfrentará este mismo mes de marzo a su segunda prueba de fuego: la aprobación en el pleno municipal, donde reside la incógnita para saber qué partidos la apoyarán. Entre las novedades del anuncio, la concejal de Movilidad de Tarragona, Sonia Orts (PSC), ha asegurado que no se prevé aplicar las multas hasta 2027 o 2028 y que el calibre de las sanciones será de acuerdo a la normativa de la Generalitat.

La ZBE de Tarragona se activará el 1 de diciembre de 2025, como ya se anunció hace un mes. En ese momento se iniciará un año de prueba, todavía sin multas, en el que la pedagogía y la concienciación serán la prioridad para el consistorio. A partir de diciembre de 2026 y hasta finales de 2027 se abre un escenario incierto, en el que el Ayuntamiento deberá decidir si empieza a aplicar las sanciones o si espera un año más, hasta 2028. "El interés no es recaudatorio sino la reducción de la contaminación, pensando en el medio ambiente, y como marca la Generalitat", ha asegurado Orts. El régimen sancionador, que por ahora no se ha concretado en la cuantía ni en las razones de las multas, "será el que marca la normativa catalana" y estará sometido a los cambios que decida aplicar el pleno del Ayuntamiento, y no a través de un decreto de alcaldía.

Calendario de aplicación

Sonia Orts ha asegurado que ya está todo preparado para la puesta en marcha para finales de 2025: después de la aprobación inicial en el pleno del 21 de marzo, se realizará de la aprobación final en el mes de mayo. En verano se iniciará la campaña de difusión y, el 1 de diciembre, se activará por completo la ZBE. Orts ha explicado que el consistorio ha adjudicado la compra y la instalación de los 60 aparatos, entre las cámaras, los sensores de emisiones, los paneles informativos y el software. Todo esto tendrá que estar listo durante la segunda mitad del año.

El 2026 servirá para la sensibilización de los conductores, una tarea que el Ayuntamiento quiere aplicar a los ciudadanos de Tarragona pero también a los de los municipios cercanos. A partir de aquí, Orts ha explicado que tendrán que decidir si las multas empiezan a aplicarse en 2027 o en 2028: "Tendremos que ver como se ha adaptado la ciudadanía y determinarlo antes de diciembre de 2026" para iniciarlo, o no, en ese momento. Cabe añadir que inicialmente el consistorio tarraconense se había planteado iniciar la aplicación de sanciones a mediados de 2026. Ya en el año 2028 será el momento para revisar el funcionamiento de la ZBE en el municipio e implantar cambios si fuera necesario.

Excepciones a la ZBE

En cuanto al régimen de excepciones, Orts ha evitado concretar lo que establecerá la ordenanza municipal pero, si se cumple con la normativa de la Generalitat, tal y como ha afirmado la concejal, habrá una lista de exclusiones, algunas de ellas por motivos de renta. Esto permitirá la entrada de los vehículos contaminantes (es decir, sin etiqueta) durante unos días al año. Otras excepciones a las que podrán optar los ciudadanos serán por ser personas con movilidad reducida o por tener una plaza de aparcamiento dentro de la zona delimitada de las ZBE. Por ejemplo, otra de las excepciones que prevé la normativa de Tarragona es para aquellos conductores residentes y domiciliados en la ciudad que, en caso de tener un vehículo sin etiqueta, no recibirán ninguna sanción.

El Ayuntamiento cifra en un 25% los vehículos sin etiqueta, un porcentaje sensiblemente menor al que barajaba en 2024, que era del 32%. Además, los consistorios de Tarragona y de Reus han trabajado conjuntamente, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, para aplicar de manera paralela sus respectivas ZBE, con un calendario parecido y unas características similares. "Hemos trabajado para harmonizar las normativas, no tiene sentido que sean muy diferentes", ha asegurado Orts, que ha explicado que ambos textos "son hermanos pero no iguales".

A la espera del consenso político

El trámite que ha superado la ordenanza municipal es el de la comisión de territorio, formado por técnicos del Ayuntamiento y todos los grupos políticos municipales. Sin embargo, lo ha hecho por la mínima: se ha aprobado con los votos a favor del PSC, Junts y un concejal no adscrito y con las abstenciones de ERC, los Comuns y otro concejal. Tanto PP como Vox han votado en contra en la comisión de territorio. Estos resultados, trasladados al pleno del Ayuntamiento del día 21 de marzo, que será cuando se tendrá que aprobar inicialmente la normativa, podrían poner en juego su autorización.

A pesar de que la concejal Orts afirma que "el 85% de las propuestas que habían hecho los partidos están incluidas en la ordenanza", la abstención de ERC y los Comuns puede provocar que el texto de la ZBE se apruebe por mayoría simple: lo cual es factible pero supondría aplicar una normativa de gran alcance ciudadano sin consenso político. "Estamos contentos, se ha hecho un trabajo en equipo" para llegar a un término medio entre todas las propuestas recibidas, asegura la concejal. Quedan nueve días para conseguir el 'Sí' de los partidos que se han abstenido.