El PP de Tarragona asegura que el Gobierno no tiene "ningún proyecto" para la Biblioteca Pública Provincial

El Partido Popular de Tarragona ha denunciado este viernes que el Gobierno español no tiene "ningún proyecto" para la nueva Biblioteca pública Provincial de Tarragona, que se tendría que instalar en la Tabacalera. La diputada y concejal tarraconense Elisa Vedrina ha manifestado que el Ministerio de Cultura no ha decidido todavía la ubicación ni los plazos de construcción, según se recoge en la respuesta que ha dado el ejecutivo preguntado por el equipamiento históricamente reclamado.

Vedrina ha explicado que el Ministerio ha certificado que no existe ningún proyecto después de tantos años de anuncios. “El Ministerio todavía no ha decidido la ubicación y estamos muy lejos de tener un proyecto ejecutivo del equipamiento”, ha lamentado la diputada después de recibir la respuesta del Ministerio. La popular ha denunciado que "esta es una muestra más de abandono de la provincia por parte de los Gobiernos de España y de la Generalitat".

“Ni el gobierno de Pedro Sánchez ni el de Salvador Illa están solucionando los problemas de los tarraconenses. Es una muestra más de la dejadez a la cual nos tienen sometidos en la provincia de Tarragona”, ha lamentado Vedrina. El Grupo Popular en el Congreso preguntó en el mes de enero en qué punto se encuentra el proceso de definición de la ubicación definitiva de la equipación, los criterios para garantizar la ubicación y si responden a las necesidades de accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad. Además, se reclamaban los acuerdos de la comisión conjunta anunciada el enero del 2023 entre Ministerio, Departamento de Cultura y Ayuntamiento de Tarragona y los plazos de ejecución y presupuesto asignado.

“El Ministerio no ha informado sobre los compromisos de la comisión interadministrativa creada en enero de 2023 porque no tienen respuesta: no han hecho los deberes y siguen con la política de abandono de la provincia de Tarragona a la que, lamentablemente, nos tienen tan acostumbrados”, ha concluido Vedrina.