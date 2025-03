Amplían la denuncia judicial por la inseguridad en la AP-7 tras tras los últimos accidentes y cortes

Los representantes del movimiento vecinal 'Mai més peatges' han comparecido nuevamente en juzgado de Amposta para ratificar y ampliar la denuncia presentada hace dos años y medio por la carencia de inversiones en seguridad en la autopista AP-7 a raíz de los últimos accidentes y cortes de circulación. "No solo continúa todo igual, sino peor", ha asegurado a la ACN el portavoz del movimiento vecinal, Llorenç Navarro. Recuerdan que, a pesar del incremento de tráfico de la vía, que definen como "el corredor mediterráneo real", las administraciones no hacen el trabajo que les corresponde. Les reprochan la carencia de planes de actuación eficaces para hacer frente a situaciones de emergencia ante siniestros o incidentes. "Hay jurisprudencia en otros países y la justicia tiene que intervenir", ha reclamado Navarro.

El día 14 de febrero, los vecinos ratificaron ampliar la denuncia que presentaron en septiembre de 2022. Lo hacían poco después del caos circulatorio que un accidente mortal con la implicación de tres camiones en la AP-7, a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), generó durante catorce horas el 7 de febrero pasado. Desde principios de año, el tramo sur de la vía rápida acumula cuatro víctimas mortales -tres el fin de semana pasado y una este martes- y numerosos incidentes que complican la movilidad con afectaciones a todo el país.

"Cada vez tenemos más tráfico. El corredor mediterráneo real es la AP-7. Han destrozado la N-340 con rotondas, líneas continuas y la prohibición de vehículos pesados. La administración se tiene que poner las pilas y solo podemos ir a la justicia para que se implique: hay muchas vidas en peligro las 24 horas del día, los 365 días del año", ha razonado Navarro.

Segunda denuncia

En la primera denuncia los vecinos ya reprochaban que la carencia de "planes de actuación eficaces para gestionar las retenciones derivadas de accidentes u obras" incumple "el deber de garantizar la fluidez y la seguridad" tanto de la AP-7 como de la N-340. Recuerdan, en el momento actual, que a principios de febrero los conductores quedaron "atrapados en las retenciones de la N-340 agraviadas por la reducción de capacidad de la vía" que supuso la construcción de rotondas.

También ponen sobre la mesa las "deficiencias en inversión y mantenimiento", especialmente en el caso de la autopista, "construida hace más de 50 años" y sin "actualizaciones" que le permitan absorber el crecimiento del tráfico, sin "barreras de protección homologadas en puentes y laterales y de iluminación adecuada en tramos peligrosos, así como sin separadores centrales y laterales "que eviten colisiones frontales y salidas de la vía".

Lamentan que, a pesar de la denuncia inicial, ni el Ministerio de Transportes ni el Servei Català de Trànsit (SCT) han puesto remedio a estos problemas. "Las administraciones no están haciendo el trabajo como haría falta. El tercer carril de la AP-7 tendría que estar hecho", ha señalado Navarro. Recuerda que en 2008, el gobierno español modificó un decreto para poder hacer obras de urgencia en esta vía que, precisamente, no se pueden considerar de convencionales. "Se tienen que poner rápido las pilas: mucha gente está pendiente de si el corredor actual queda cortado o no", alerta.

Soluciones tecnológicas

Según Navarro, actualmente la tecnología "ha avanzado mucho y se puede prevenir desviando el tráfico por todos los accesos posibles, incrementar rápido el número accesos con paneles, necesitamos más personal de tráfico para desviarlos y que los vehículos retenidos puedan salir de allí sin ponerlos en peligro tantas horas". "Cuatro, cinco o seis horas parados es mucho riesgo porque no sabemos qué problemas personales tienen los usuarios. Estando todas estas horas parados, como en 2020, puede acabar viniendo un vehículo por detrás y quitarle la vida al conductor. Se pueden hacer muchas cosas pero ahora no se hace nada y esto no puede continuar", ha sentenciado.

Por el contrario, consideran que las rotondas y líneas continuas de N-340 han limitado su capacidad y "aumentado el riesgo de colisiones a las intersecciones", por ejemplo. Critican que el Ministerio de Transportes asuma que la corrección de los puntos críticos en esta carretera "tardará años, perpetuando un riesgo evitable".

Análisis de la relación causa-efecto

Ante este escenario, el movimiento vecinal 'Mai més peatges' reclama que se analice la posible relación causal entre los accidentes mortales y daños materiales con elementos como la inexistencia u obsolescencia de vallas, la falta de señalización o iluminación. También piden una investigación sobre la "falta de protocolos" de Transportes y el SCT para "gestionar retenciones y accidentes", con informes técnicos, de expertos, la participación de peritos y el análisis de documentación oficial.

La plataforma refuerza su denuncia relacionando sentencias y jurisprudencia basadas en la legislación europea sobre la necesidad de que las administraciones realicen "auditorías de seguridad viaria y actualicen las infraestructuras". En este sentido, consideran que la inacción de las administraciones responsables en este ámbito podría ser tipificada penalmente como "negligencia grave" así como "daño moral y material".