Los vecinos del túnel de Roda de Berà denuncian grietas, ruidos y desperfectos por las obras de Adif

Las obras que Adif está efectuando en el túnel de Roda de Berà (Tarragonès) para instalar el tercer hilo ferroviario están causando grietas, ruidos y desperfectos en viviendas próximas. Algunos vecinos han intentado trasladar las quejas a Adif, de momento sin éxito, y ahora intentarán canalizarlas a través del Ayuntamiento de Roda de Berà. El alcalde del municipio, Pere Virgili, ha asegurado que se siente "ninguneado" por el administrador ferroviario porque le han desconvocado reuniones para tratar la problemática y tratar de minimizar los efectos de los trabajos. Paralelamente, unos 16 de campings de la Costa Daurada han expresado su preocupación por los efectos que tendrá para su actividad el incremento de trenes de mercancías a partir del mes de marzo.

Una de las afectadas es Conxita Veiga, vecina del número 1 de la plaza del Mediterráneo. Tiene la vía de tren al lado y desde que empezaron las obras a principios de octubre los ruidos han sido constantes. En ocasiones también ha sufrido vibraciones, hasta el punto que algunos objetos decorativos "bailan" cuando funcionan algunas máquinas perforadoras, hecho que ha provocado que algunos de estos elementos caigan al suelo y se rompan. Lo más preocupante pero, son las grietas. "Hay en todas las habitaciones", ha asegurado y alguna, como la de la habitación principal, ha constatado que se ha ido ampliando con el paso de las semanas. Además, algunos vehículos aparcados en parkings próximos a la vía también han sufrido algún desperfecto por las obras y espacios comunitarios de los edificios, ha detallado la residente.

Su caso no es el único. El consistorio, formalmente, ha recibido cinco quejas, pero el alcalde Pere Virgili ha afirmado que hay más. Muchos de los afectados son propietarios de una segunda residencia que, o bien solo han ido el fin de semana y no han podido tramitar todavía la queja, o directamente "se lo encontrarán" cuando lleguen en Semana Santa o en verano, ha indicado Veiga. El alcalde ha explicado que algunos de los vecinos han intentado trasladar la situación en Adif, pero el formulario de la página web "es tan complejo que todavía no han podido hacerlo". "Por redes sociales hay muchas quejas pero tendríamos que ir más allá y hacerlas formales. Intentaremos canalizarlas desde el Ayuntamiento", ha apuntado Virgili.

Otro aspecto del cual se quejan los vecinos es "la tala indiscriminada de árboles", tal como ha señalado la secretaria de la Asociación de Vecinos Costa Dorada Berà, Ester Valls, así como el mal estado en el que han quedado algunas calles, como la de le la Pineda. En este sentido, el alcalde ha comentado que este viernes tendrán una reunión con la empresa ejecutora de la obra para que reparen algunos daños que han causado a la vía pública. "Lo hemos ido documentando", ha avanzado. Así mismo, ha reclamado que las 75 actuaciones que han detectado estén reparadas cuando llegue Semana Santa.

Las quejas de los cámpings

En cuanto a los campings que se encuentran cerca de la vía, desde el Camping Estrella, Pere Parera, ha manifestado que "les preocupa" el incremento de convoyes de mercancías que habrá a partir de marzo. Parera ha explicado que desde la asociación de campings están "luchando" con Adif para que les instale barreras acústicas. "Dicen que solo pueden ir en las zonas residenciales", cosa que de entrada les excluye, ha lamentado. El empresario ha asegurado que esto probablemente a la larga les perjudicará, puesto que los ruidos que harán los grandes trenes de mercancías, de hasta 750 metros, causarán molestias a los clientes. De hecho, algunos ya les han expresado quejas por las obras. Parera ha detallado que son dieciséis los campings de entre Tarragona y el Vendrell que sufrirán las consecuencias del incremento del tráfico ferroviario.

Finalmente, Ester Valls también ha puesto encima de la mesa la preocupación por el paso de mercancías peligrosas. Ha explicado que desde su entidad ya han impartido una charla con vecinos y Protección Civil para saber qué hay que hacer en caso de incidencia ferroviaria con un tren de estas características y como puede afectar esto a los residentes. "Mucha gente había elegido esta zona por la tranquilidad y ahora estamos expuestos a sustancias químicas", ha afirmado. Además del riesgo para la salud, Valls también ha expuesto que sus propiedades perderán valor económico.