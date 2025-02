La normalidad total de Rodalies en Tarragona volverá el 25 de mayo por un retraso en las obras de Sant Vicenç de Calders

Los usuarios que tenían el contador atrás para la puesta en marcha del servicio de Rodalies con completa normalidad, prevista a partir del 3 de marzo, tendrán que esperar un poco más. Renfe aplaza el final del corte parcial de la conexión ferroviaria, paralela a las obras que se están realizando en el tramo de vías entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, y apunta una nueva fecha para la normalidad en el servicio: el 25 de mayo. Lo que sí que verán los usuarios el 3 de marzo será la aplicación de los primeros cambios en los trenes regionales del sur entre Tarragona, Reus y Barcelona para ampliar la oferta; sin embargo, lo harán a partir de las 15.00 horas del lunes debido a las pruebas de seguridad que realizará Renfe en las nuevas instalaciones.

El primer lunes del mes de marzo terminarán las obras de infraestructura del 'tercer hilo' entre las estaciones de Tarragona, Torredembarra, Altafulla y el lado sur de Sant Vicenç de Calders. Esto permitirá que las líneas R14, R15, R16 y R17 recuperen su itinerario habitual por la costa con una ampliación de la oferta: entre Tarragona y Barcelona se pasará de entre 31 y 32 trenes diarios de antes del corte a los 34 y 35 por sentido. El intervalo de paso entre ciudades será de un máximo de 30 minutos los días laborables, la que reducirá los tiempos de espera respecto a los horarios antiguos. También se dará más uniformidad en los horarios de servicios entre los días laborables y los festivos.

Sin embargo, las obras que se mantendrán serán las del sector norte de la estación de Sant Vicenç de Calders. Los trenes regionales de estas mismas líneas (R14, R15, R16 y R17) no pararán en la estación del Baix Penedès ni de ida ni de vuelta, por lo que los usuarios que quieran ir a Sant Vicenç deberán bajar en Torredembarra y, una vez allí, coger el servicio de bus por carretera hasta su destino. Esto reducirá mínimamente el tiempo de viaje entre las dos capitales hasta el 25 de mayo, fecha en la que los trenes podrán volver a parar en Sant Vicenç.

Cambios en los regionales: R13, R14, R15, R16 y R17

Esta situación provisional provoca cambios en varias líneas de Rodalies. En los servicios de la R13 entre Lleida - Pirineus y Barcelona que pasan por Valls quedarán integrados en la R14 por Reus. A su vez, la R13 quedará convertida en un tren lanzadera entre La Plana - Picamoixons y Sant Vicenç de Calders y viceversa, estos serán los únicos trenes que pararán en la estación del Baix Penedès. Los usuarios de la R13 que quieran llegar a Barcelona tendrán que hacer transbordo a un tren de Rodalies. En horas punta, Renfe incrementará el servicio por carretera entre Valls y Barcelona pasando por Roda de Mar (Roda de Berà).

Informadores de Renfe dando indicaciones a usuarios en la estación de Sant Vicenç de Calders, el pasado octubre. / ACN

Las líneas que recuperan cierta normalidad son las otras de Rodalies sud. La R15 entre Barcelona, Reus y Riba-roja recuperará la oferta de 6 trenes diarios por sentido y la oferta global de día laborable entre Reus y la capital catalana incrementará en tres convoyes por sentido hasta llegar a los 20 y 21 diarios. Los servicios de la R16 entre Barcelona, Tortosa y Ulldecona recuperarán la oferta de 10 trenes diarios por sentido y se mantendrá el servicio Avant Tortosa - Camp de Tarragona - Barcelona con un tren diario por sentido. Y la línea R17 entre la capital catalana y Salou-Port Aventura también recuperará la oferta de 4 trenes en sentido sur y 6 trenes en sentido norte. Ninguno de estos trenes hará parada en Sant Vicenç de Calders.

Cambios en cercanías: R2

Ya en los servicios de cercanías, la línea R2 entre Sant Vicenç de Calders, Vilanova y Barcelona se adaptará a las obras: todos los servicios entre las dos estaciones serán semidirectos excepto el primero y el último lo que, según Renfe, permitirá mejorar los tiempos de viaje tanto de esta línea como los regionales sur. En días laborables, se garantiza como mínimo un tren cada 30 minutos desde el inicio del servicio hasta su cierre tanto desde Vilanova como desde Sant Vicenç.

Otro fin de semana negro: el 1 y 2 de marzo

El fin de semana previo al 3 de mayo, cuando en Catalunya se estarán celebrando los Carnavales en varias ciudades, Adif obligará al cierre total de la estación de Sant Vicenç de Calders. Este era uno de los fines de semana previstos con interrupción completa del servicio, que ahora pasaría a ser el único. La actuación corresponde a unas modificaciones en el software de la estación por lo que se hace obligatorio cortar el tráfico ferroviario. Esto convertirá la estación de Cunit, unos 10 km más al norte, en el centro de operaciones durante el fin de semana.

El director de Rodalies Catalunya, Antonio Carmona, en una atención a los medios de comunicación en Sant Vicenç de Calders. / ACN

Rodalies también trasladará los enlaces por carretera para que lleguen o salgan de Cunit y Renfe pondrá en marcha un plan alternativo de transporte para facilitar los desplazamientos de los usuarios de las líneas R4, R2 sud y los regionales del sur. Este plan alternativo se alargará, por lo menos, hasta el lunes 3 de marzo a las 15.00 horas, tiempo en el que Renfe habrá realizado las simulaciones comerciales.

Las simulaciones comerciales son pruebas de las vías y son habituales cuando se estrenan nuevas infraestructuras. Estas se realizarán durante la mañana del 3 de marzo entre Sant Vicenç y Tarragona para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones, de modo que los servicios nuevos no se activarán en ningún caso antes de las simulaciones. Así lo ha explicado el director de Rodalies, Antonio Carmona, tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los nuevos anuncios y plataformas de pasajeros, donde también ha asegurado que "se está trabajando para mantener las frecuencias de paso que se han incrementado por las obras".

Las obras en Sant Vicenç de Calders

El origen del aplazamiento de algunas de las afectaciones en los trenes no es otro que las obras que permanecerán en la estación Sant Vicenç de Calders más allá del 3 de marzo. Renfe y Adif ya habían avisado de que las actuaciones en las vías se alargarían hasta verano pero que las afectaciones al servicio serían sólamente durante algunos fines de semana. Finalmente, el director de Rodalies ha confirmado que no será así. "Los trabajos en Sant Vicenç son muy complejos y ahora se han tenido que replanificar las actuaciones por la falta del material de construcción, que no ha llegado a tiempo", ha dicho Carmona.

Estas obras, según ha anunciado el máximo responsable de Rodalies, tienen nueva fecha de finalización: el 25 de mayo; entretanto, impedirán la parada de todos los trenes entre Barcelona y el sur y viceversa ya que afectan precisamente el enlace de las vías. Los trabajos también son de instalación del 'tercer hilo' y tienen que adaptar las instalaciones de Sant Vicenç al Corredor Mediterráneo con actuaciones en el sector norte de la estación especialmente en la catenaria, las vías y las direcciones. Después de estas obras, Rodalies prevé la ansiada 'normalidad en el servicio'.