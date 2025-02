Un centenar de vecinos de la Part Alta de Tarragona escenifican "la muerte del barrio"

Este pasado sábado, 15 de febrero, un centenar de personas escenificaron "la muerte de la Part Alta" de Tarragona, el barrio del casco antiguo de la capital. Los congregados representaron un funeral con un ataúd y realizaron una plegaria colectiva, ya que se sienten "expulsados" del barrio. Convocados por la nueva plataforma Som Part Alta, nacida a raíz de la problemática surgida por las modificaciones en el aparcamiento para los residentes de esta zona de la ciudad, los manifestantes reclamaron que el consistorio escuchara sus necesidades. "Si toman decisiones, que hablen antes con los vecinos. A veces, si no vives aquí, puede ser que te fijes en un modelo que se ha hecho en otra ciudad pero que no sea el que nos vaya mejor", ha indicado Núria Plana, coportavoz de la entidad. De momento, este martes tienen prevista una reunión con el alcalde Rubén Viñuales.

El Pla de la Seu de Tarragona fue el punto de encuentro para un centenar de residentes de la Part Alta, que simbolizaron la "muerte" del barrio, si bien afirmaron que todavía "se está a tiempo" para "resucitarlo". Los concentrados colocaron un ataúd, un gran crespón negro y una corona de flores en las escalas de la catedral de Tarragona para mostrar su malestar por las condiciones por las que pasan en el barrio.

La acción la convocó la plataforma Som Part Alta, que nació a raíz de las molestias generadas entre el vecindario a raíz de los cambios en el estacionamiento en la zona. De momento, la plataforma ya ha conseguido más de 300 adheridos. "No queremos aparcar delante de casa, pero sí a un mínimo de diez minutos", subrayó Núria Plana durante la concentración. Una petición por la cual ya se han movilizado previamente, a través de recursos a la OMAC y una futura moción que se presentará este viernes coincidiendo con el próximo pleno municipal, que de momento, cuenta con el apoyo de los grupos municipales de ERC y los Comuns.

La preocupación surgida por los cambios en el aparcamiento en el barrio no es el único problema del vecindario; también lamentaron otras cuestiones que les afectan de forma directa, como la pérdida del tejido comercial, la dificultad de encontrar alquileres asequibles y de larga duración o la masificación turística. Por todo ello, reclamaron que a la hora de tomar decisiones sobre la Part Alta, el Ayuntamiento les tenga en consideración y les escuche para conocer las necesidades que tienen. En esta línea, desde la plataforma pretenden ser "propositivos". "No dejaremos de molestar, pero lo haremos con tono constructivo", aseguró Plana.

A la espera de recibir respuestas

La de este sábado a mediodía fue la primera de las acciones simbólicas que ha puesto en marcha la entidad. Desde la plataforma ya se han reunido con varios concejales, técnicos y partidos políticos para compartir visiones y está previsto que este martes se reúnan con el alcalde Rubén Viñuales. En este contexto, los vecinos se muestran atentos a los próximos movimientos por parte del Ayuntamiento y a corto plazo no harán nuevas acciones de protesta. Ahora bien, no descartan recuperarlas en un futuro en caso de que sus reivindicaciones no obtengan respuesta.