Se enfrenta a 18 años de cárcel por robar y agredir a dos menores durante la Feria de Abril de Tarragona en 2023

La Audiencia de Tarragona ha juzgado este viernes a un hombre por robar violentamente y agredir dos menores a la Feria de Abril del barrio de Bonavista de Tarragona en 2023. La Fiscalía le pide 17 años y 11 meses de prisión por varios delitos de robo con violencia con uso de instrumento peligroso, de lesiones en grado de tentativa y de agresión sexual y su defensa reclama la absolución. Según han explicado agentes policiales, se encontraron las dos víctimas muy nerviosas después de que un grupo de unas ocho personas les robaran. Uno de ellos intentó agredir con un hacha uno de los menores mientras que otro joven tocó el culo y los pechos de la chica. El acusado ha negado su participación en los hechos y ha declarado que la policía lo apaleó.

En su declaración, el investigado ha asegurado que el menor juzgado por esta causa fue rápidamente hacia él el día de los hechos, el 30 de abril de 2023, y que este le explicó que había tenido “problemas” con el menor agredido. Después ha dicho que se fue a una zona boscosa, próxima a la feria, para beber cervezas. “Cuando me giré, un policía me dio un puñetazo en el ojo, caí al suelo, me pusieron las esposas y me pegaron”, ha declarado. El procesado, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha argumentado que guardó el teléfono móvil del menor ya juzgado porque este iba bebido. “Se lo guardé porque no se lo robaran, iba borracho”, ha comentado. Además, ha añadido que no tiró el teléfono cuando lo detuvieron, sino que lo llevaba al bolsillo.

En la sesión de este viernes también han declarado las víctimas, que lo han hecho a puerta cerrada, los peritos y los agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra que participaron en la actuación policial. Los testigos han explicado que el acusado es conocido por los cuerpos policiales porque acumula antecedentes por otros delitos. “Lo conocemos porque tenía robos con fuerza y violentos, tuvo una temporada bastante activa”, ha declarado uno de ellos.

Los agentes han detallado que el procesado huyó cuando vio la llegada de las patrullas policiales en la feria y que durante la fuga tiró dos objetos. También han asegurado que las víctimas estaban "muy nerviosas y alteradas" y que lo identificaron. “Nos dijeron que les acababan de robar el móvil y que a la chica le habían tocado el culo, tenía los ojos llorosos, y también nos dijeron que eran un grupo de siete u ocho personas”, ha asegurado una agente de la Guardia Urbana.

Casi 18 años de prisión

Fiscalía pide cinco y tres años de prisión por dos delitos de robo con violencia con uso de instrumento peligroso, uno de ellos en grado de tentativa. Así mismo, solicita ocho años de prisión más por un delito de agresión sexual y un año y once meses por un delito de lesiones en grado de tentativa. En total, el ministerio público hace una petición de diecisiete años y once meses de prisión. Inicialmente, solicitaba 24 años y once meses, pero ha retirado un delito de robo con violencia, puesto que no se ha acreditado una tercera víctima.

La acusación particular, ejercida por la Generalitat, ha hecho la misma petición que el fiscal. En cambio, la defensa del procesado ha solicitado la absolución. Ha alegado que ha “quedado desvirtuada” la presunción de inocencia y ha asegurado que ninguna de las tres víctimas ha incriminado a su cliente en sus declaraciones hechas en el jucio. Finalmente, el juicio ha quedado visto por sentencia.